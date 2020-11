By

Il regista Fausto Brizzi e Silvia Salis, campionessa di atletica leggera, si sono sposati in Campidoglio la mattina di sabato 14 novembre. Il rito civile è stato celebrato dall’assessore allo Sport Daniele Frongia.

Fausto Brizzi aveva capito, e detto, da subito che l’avrebbe sposata. Per molti uomini è così e, quando trovano la donna giusta si dichiarano con una naturalezza disarmante. La cerimonia si è svolta tra pochi intimi, con mascherine (trasparenti), distanziamenti e tantissimo amore!

Fiori d’arancio dopo tante spine per Fausto Brizzi

Dopo le accuse di molestie sessuali, archiviate dal giudice all’inizio del 2019, ed il divorzio dall’attrice toscana Claudia Zanella, con la quale ha una figlia Penelope Nina, il regista, sceneggiatore e scrittore romano è rinato. Il merito è tutto della sua fresca sposa Silvia.

Brizzi è noto per aver realizzato “Notte prima degli esami“, “Femmine contro maschi“, “Pazze di me” (dove recita l’ex moglie Claudia Zanella)”Forever young“, “Poveri ma ricchissimi” “Se mi vuoi bene“, “Modalità aereo” ed altri.

Vi avevamo parlato di lui spiegandone le origini, i successi e la complicata situazione dopo il servizio de Le Iene.

Carlo Verdone riguardo alle accuse rivolte al collega aveva dichiarato: “un regista serio in ufficio con il casting, con i suoi aiuti e i suoi assistenti incontra gli attori, anche per avere un parere dall’assistente sul candidato che si è presentato”. Di parere diverso era Violante Placido che aveva sostenuto il cineasta in quanto si è tutti innocenti fino a prova contraria.

Silvia Salis è una ex atleta olimpionica, è nata a Genova ed ha trentacinque anni. Ha iniziato a fare sport a soli otto anni e non si è più fermata. Basti pensare che ha vinto ben dieci titoli come martellista ed oggi è uno dei consiglieri della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) ed un membro del Comitato olimpico italiano (C.O.N.I.).

Fausto ha compiuto cinquantadue anni proprio domenica 15 e si è fatto il regalo il più bello, una nuova vita.

Silvia Zanchi