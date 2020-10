Mario Balotelli chiede pubblicamente scusa dopo la battuta fatta a Dayane Mello che ha indignato il popolo del web.

Mario Balotelli chiede scusa a Dayane Mello e a tutte le donne che si sono sentite offese dalla sua battuta. Dopo essere stato invitato da Alfonso Signorini a porgere le proprie scuse alla modella brasiliana per una battuta fatta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020, Balotelli che ha rispettato il volere di Signorini pur non ricordando quanto detto, conclusa la puntata, su Instagram, ha pubblicato un messaggio con cui ha chiesto ufficialmente scusa.

Mario Balotelli, le scuse alle donne: “Chiedo scusa a chi si è sentita offesa, ma le donne sono la mia vita”

Durante l’incontro con il fratello Enock, Mario Balotelli ha fatto una battuta su Dayane Mello che ha indignato il web. “Eh, mi vuole lì dentro però poi dice ‘basta, basta, fai male’”, ha detto il calciatore scatenando la dura reazione degli utenti di Twitter. Alfonso Signorini, così, già durante la puntata, ha invitato Balotelli a scusarsi. Il calciatore lo ha poi fatto anche sui social pubblicando il seguente messaggio:

“Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa. Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe o maschilisti. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso, ma se non conoscete i rapporti tra persone, prima di giudicare, informatevi”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Ho due mamme, tre sorelle e una figlia. Le donne sono la mia vita. Basta speculare sull’ignoto. Vi voglio bene”, ha concluso il fratello di Enock che, nella casa, dopo la diretta, ha avuto la possibilità di fare un brindisi con il fratello attraverso un vetro che li separava.

La battuta di Balotelli non è passata inosservata a Dayane Mello che ha così commentato le parole del calciatore con cui ha avuto una storia in passato. “Quello che ha detto Mario sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”, ha detto la modella brasiliana.