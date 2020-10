Mario Balotelli, battuta intima su Dayane: web furioso

By

Mario Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip e fa una battuta intima su Dayane Mello: web furioso contro il calciatore.

Mario Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa al fratello Enock, saluta anche Dayane Mello e all’affermazione della modella brasiliana che lo accoglierebbe come nuovo concorrente del reality, si lascia andare ad una battuta che ha scatenato la dura reazione del web. Dopo aver salutato il fratello e aver chiamato i genitori permettendo ad Enock di salutarli, Balotelli ha avuto la possibilità anche di parlare con gli altri concorrenti. Durante il momento in cui ha parlato con Dayane, tuttavia, una battuta, ha scatenato la dura reazione del popolo di Twitter.

Mario Balotelli nella bufera: la battuta su Dayane Mello scatena Twitter

Un Mario Balotelli euforico è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver trascorso quasi tutta la serata nel cucurio scrivendo qualche tweet, ha incontrato il fratello Enock nel giardino della casa di Cinecittà. Dopo un breve saluto, Balotelli ha telefonato ai genitori che hanno così potuto salutare Enock. Alfonso Signorini ha così lanciato una provocazione. “Dayane ti piacerebbe avere Balotelli come concorrente del Grande Fratello Vip?“, ha chiesto il conduttore. “Perchè no?“, è stata la risposta della Mello.

Mario, inizialmente, non ha sentito la risposta di Dayane che ha parlato del flirt con Balotelli durante le prime settimane di permanenza nella casa. Dopo aver appreso il desiderio della Mello, Balotelli si è lasciato andare ad una battuta che ha gelato Dayane. Nel sentire le parole del calciatore, la Mello è rimasta in silenzio mostrando un’espressione imbarazzata. Su Twitter, gli utenti si sono letteralmente scagliati contro Balotelli difendendo Dayane.

La battuta a Dayane è stata pessima, di cattivo gusto. #GFVIP — S (@Sasa78314375) October 23, 2020

Premetto che non amo molto Dayane ma questa battuta non può passare inosservata è stata terrificante #GFVIP — TSO (@TSO58700326) October 23, 2020

stefania:”non è carino quello che ti ha detto”

dayane:”sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare” QUEEN #GFVIP pic.twitter.com/NdET4BgJje — ⚜️ jem carstairs stan account (@nettuno___) October 23, 2020

La battuta di Balotelli non è passata inosservata a Stefania Orlando che l’ha fatto notare a Dayane che ha preferito non replicare.