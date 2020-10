Ormai a mettere avanti o indietro le lancette ci pensano automaticamente i nostri dispositivi. Meglio saperlo, però: l’ora solare oggi cambia.

Non è di certo un segreto di stato ma spesso, soprattutto da quando la tecnologia ci aiuta, ci scordiamo di quando cambia l’ora solare.

La risposta è presto detta: oggi!

O meglio, nella nottata tra oggi e domani dobbiamo spostare le lancette dell’orologio: ma indietro od in avanti?

Ora solare cambia oggi: lancette indietro per dormire un’ora in più

Ritorna l’ora solare che, insieme all’equinozio d’autunno, segna l’inizio della stagione più fredda.

Questa notte, infatti, dovremo (teoricamente) portare indietro le lancette di un’ora; una buona notizia per tutti i dormiglioni!

Chi ha problemi a dormire, infatti, sa che i problemi legati al sonno possono essere tantissimi: e con loro, anche le soluzioni!

Bisogna provare a spostare il letto ed evitare alcune abitudini piuttosto dannose.

Il ritorno dell’ora solare, di certo, può aiutare chiunque pensi di non dormire abbastanza a ritrovare il sonno perduto.

L’ora solare, dunque, scatterà nel bel mezzo della notte di oggi: tra il 24 ed il 25 Ottobre 2020, quindi.

Alle tre del mattino bisognerà mettere nuovamente indietro le lancette: ci sarà, quindi, un’ora in più per riposare.

Le notizie, però, non sono solo buone: il ritorno dell’ora solare vuol dire anche che, purtroppo, le giornate iniziano a farsi più buie e più scure.

La questione, che potrà sembrarvi irrisoria, è tutt’ora dibattuta caldamente dalla comunità europea.

Tantissimi paesi, infatti, chiedono a gran voce l’abolizione dell’ora solare in quanto, a detta loro, non apporta nessun beneficio o cambiamento alle loro abitudini.

L’ora solare esiste, infatti, solo da 54 anni: e questo potrebbe essere l’ultimo anno della sua messa in vigore.

Ad aprile, infatti, scopriremo cosa deciderà l’Europa a riguardo.

La fine dell’ora solare di quest’anno, infatti, sarà nel weekend di Marzo 2021 (precisamente negli ultimi giorni del mese, tra il 27 ed il 28).

La questione del cambio d’ora ha, infatti, dei risvolti anche psicologici: il nostro corpo fatica ad adattarsi al nuovo orario e ci sono conseguenze per tutti.

Disturbi transitori come mal di testa, sbalzi di pressione, giramenti di testa e difficoltà di concentrazione: questi sono alcuni dei sintomi, innocui, che l’ora solare può provocare.

Insomma, niente di troppo terribile od impossibile da affrontare: meglio essere preparati però!

Sono anni, infatti, che “mandare indietro le lancette dell’orologio” è diventato un vero e proprio modo di dire.

Possediamo tutti svariati dispositivi elettronici che, in piena autonomia, si occupano di registrare il cambio dell’ora per noi.

(Una situazione, questa, che per quanto sia la nuova normalità è un poco inquietante… chi ha visto The Social Dilemma sa perché.)

Domani mattina potreste svegliarvi senza sapere minimamente cosa sia cambiato ma ritrovandovi con una giornata… molto più corta!

Il fatto che faccia buio un’ora prima, infatti, può influire negativamente sul nostro umore.

L’inizio dell’inverno e del freddo non sono, per antonomasia, momenti gioiosi!

Per non arrivare impreparati a questa occasione meglio ricordarselo: stanotte cambia l’ora solare.

Godetevi, quindi, le ultime ore di luce di oggi!