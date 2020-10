Come dormire bene: ecco l’atteggiamento che ci impedisce di riposare

Sapevi che c’è una cosa che non devi assolutamente mai fare per imparare a dormire bene? Ecco i suggerimenti su come dormire bene.

Se hai problemi a dormire, sicuramente hai già provato a chiedere consiglio ad Internet.

Effettivamente i suggerimenti che si trovano in rete per migliorare la qualità del sonno sono tantissimi e tutti, probabilmente, molto validi.

C’è un particolare atteggiamento, però, che dovresti smettere di avere se vuoi assicurarti sogni d’oro e riposi lunghissimi.

Scopriamo insieme qual è!

Come dormire bene: ad ognuno il suo ruolo!

Dormire bene a volte può diventare un… vero e proprio incubo!

Tra la lista dei nove oggetti da non mettere in camera da letto, quella delle quattro piante che aiutano il sonno e quella delle sette attività da evitare prima di dormire, mettersi a letto sembra essere diventato un vero e proprio lavoro!

Per dormire bene, a volte, conta dove abbiamo posizionato il letto e se c’è o meno il nostro partner: ma è tutto qui?

Uno studio dimostra che c’è un atteggiamento veramente molto dannoso per il nostro riposo, che tutti commettiamo e che spesso sconvolge il nostro ciclo del sonno (esattamente come succede quando rimandiamo la sveglia!).

Il trucco per poter finalmente fare sogni d’oro, infatti, è uno ed uno solo: mettersi a letto solo ed unicamente per dormire!

La notizia potrà sembrarvi non attuale, eppure è più importante di quello che sembra.

Tantissime persone, anche a causa della quarantena, hanno trasformato il letto in un luogo dove passano gran parte della giornata.

C’è chi fa colazione a letto, chi legge un buon libro prima di addormentarsi, chi guarda e riguarda serie tv e documentari (come Cobra Kai o The Social Dilemma) commettendo un altro terribile errore!

Ebbene, niente di più sbagliato di questo: a letto non si dovrebbe far niente se non dormire!

Quando usiamo il letto per fare altre attività a parte dormire stiamo comunicando al nostro cervello che quello è un luogo dove può stare sveglio ed essere attivo.

Non è una sorpresa, quindi, che quando tentiamo di chiudere gli occhi, il cervello continui a lavorare a pieno ritmo.

Quel luogo, per lui, è il luogo dell’attività cerebrale e si sforza di continuare a portarla avanti in maniera continuativa e propositiva.

Il risultato? Notti insonni per tutti noi.

Il suggerimento è di iniziare a differenziare l’utilizzo che fare dei luoghi della vostra casa: leggere a letto, per quanto sia considerato migliore che passare ore attaccati al telefono, è l’attività più sconsigliata possibile.

Meglio leggere un libro sul divano, con una forte fonte di luce: se poi iniziamo ad addormentarci non ci vuole molto a spostarsi a letto.

Sembra una differenza minima ma, invece, è sostanziale!

Stesso discorso per tutti i dispositivi elettronici: se proprio non riuscite a staccarvi da loro (già sbagliato, soprattutto per l’esempio che diamo ai minori) i vostri ritmi del sonno potrebbero essere già sbilanciati.

Impossibile, infatti, aspettarsi di dormire serenamente se fino a cinque minuti prima siamo stati bombardati da stimoli elettronici!

Usare smartphone o computer a letto, poi, è la ricetta per non riuscire a dormire veramente mai più.

Riservate a film, serie tv e social newtork il momento della giornata che preferite di più: ma non guardateli mentre siete sdraiati sul letto!

Lo stesso discorso vale per chiunque abbia la TV in camera e si ostini a guardarla cercando di dormire: va spenta molto prima di iniziare a mettersi a letto!

Il letto deve diventare il vostro tempio sacro: assicuratevi di riservarlo solo al sonno (ed ai rapporti piccanti con il vostro partner!).

Tutte le altre attività sono off limits!

Insomma, avete capito il punto: basta usare il letto per attività che siano diverse da quella di dormire!

Differenziare il luogo del nostro riposo è fondamentale per dormire come si deve: è ora di iniziare!