Stefano Sala, intervistato dal settimanale Chi, ha duramente attaccato Dayane Mello al GF Vip, insinuando un dubbio molto pesante su di lei.

Dayane Mello non ha di certo un buon rapporto con Stefano Sala, uomo dal quale ha avuto sua figlia, e di certo questo non è assolutamente un mistero. Già prima che la modella approdasse nella casa del Grande Fratello Vip si era a conoscenza del loro rapporto non proprio idilliaco e di come lei preferisse aver affidato la bambina a lui per viaggiare per il mondo concentrandosi la sua carriera.

Dayane, però, nella casa sembrerebbe non aver raccontato tutta la verità sul suo rapporto con la figlia. In particolar modo quando dice che preferisce concentrarsi sulla sua carriera soltanto per permettere a sua figlia di avere un futuro migliore. Intervistato dal settimanale Chi, Stefano, che aveva smascherato la produzione del reality, ha rivelato che le cose non stanno come lei le ha raccontate e fa un’accusa molto grave: insinua che Dayane abbia pianto non per sua figlia, come ha dichiarato lei, ma soltanto perché è stata attaccata da Franceska Pepe in puntata.

“Dayane racconta molte di bugie e non è di certo l’atteggiamento più corretto che potesse assumere, considerato che c’è di mezzo una bambina” ha esordito il modello. “Lei sta sbagliando su molti fronti e una volta che la sua esperienza al Grande Fratello Vip sarà giunta al termine dovremo discutere di molte cose che non hanno fatto impazzire non soltanto me ma anche tutta la mia famiglia” ha spiegato. “Nostra figlia frequenta la prima elementare e non è di certo stupida” ha proseguito il modello.

“Quando torna a casa mi racconta quello che le dicono i compagni, che le chiedono come mai sua madre abbia detto determinate cose in tv” ha poi proseguito Stefano Sala contro Dayane Mello, che potrebbe ritrovarsi un suo ex al GF Vip. “E’ una situazione che ci fa stare male. Anche perché lei non fa che raccontare falsità sul nostro conto” ha spiegato il modello.

“Almeno per il momento non me la sento di intervenire, ma non escludo di farlo in futuro se tutta questa situazione dovesse prendere una piega ancora più pesante di quella che sta prendendo oggi” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Dico queste cose con il massimo della serietà. Io non credo nemmeno alle lacrime che dice di aver versato per nostra figlia. Lei piangeva per le accuse di Franceska!” ha concluso, lanciando una pesante insinuazione nei confronti della madre di sua figlia.

Stefano Sala contro Dayane Mello al Grande Fratello Vip: “Provvedo io a mia figlia”

Stefano Sala, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci ha anche tenuto a precisare che è lui che provvede a tutte le spese di sua figlia. Spese a cui Dayane Mello del GF Vip non darebbe molto peso, nonostante lei abbia dichiarato di aver scelto di approdare nella casa più spiata d’Italia soltanto per garantire un futuro migliore alla piccola, visto i guadagni e la popolarità che comporta prendere parte alla trasmissione di successo di canale 5.

“Io e Dayane ci siamo conosciuti sette anni fa circa e quindi giorni dopo il nostro primo incontro lei è rimasta incinta“ ha raccontato il modello ai microfoni di Alfonso Signorini. “E’ stato un fulmine a ciel sereno perché io era da poco uscito da un’altra storia con una modella brasiliana, proprio come la Mello, ma con lei è scoppiata una passione che difficilmente avevo mai provato prima” ha ammesso senza troppi giri di parole su Dayane, a cui sono state rivolte frasi choc da Patrizia De Blanck.

“Eravamo molto giovani quando è successo, ma non siamo mai stati sfiorati dal dubbio di tenerci il piccolo che crescendo, anzi la piccola” ha proseguito Stefano Sala su Dayane Mello. “Siamo stati fidanzati un anno, ma dopo abbiamo avuto una grossa crisi di coppia alla quale sono susseguiti numerosi tiri e molla da parte sua. E’ stato un periodo devastante per me” ha continuato il modello. “Dovevamo farmene una ragione: il nostro amore era finito, ma con il senno di poi sono arrivato alla consapevolezza che non era mai iniziato“ ha confidato per la prima volta. “Siamo sempre stati due perfetti sconosciuti, legati da una forte passione, questo sì, ma tra di noi l’amore vero non c’è mai stato” ha ammesso.

“La fine della nostra storia, non posso nasconderlo, mi ha traumatizzato e non poco” ha poi incalzato, che già in passato si era espresso con la sua nuova compagna contro di lei. “Io sono cresciuto in un piccolo paese, la mia famiglia ha sempre voluto che avessi dei valori. Per questo motivo ho fatto di tutto e di più per recuperare la nostra storia ma non c’è stato niente da fare ha concluso per poi parlare del loro rapporto in merito alla crescita della loro bambina. “Ci sono stati diversi scontri, ma alla fine ci siamo accordati per un affidamento congiunto della piccola, ma nostra figlia viva a casa mia e sta crescendo con me. Mi occupo io di tutte le spese da affrontare“ ha concluso. “Che questo messaggio sia ben chiaro per tutti” ha aggiunto.

“Ho sempre dovuto, e devo, lavorare per far crescere mia figlia, lei deve mangiare” ha poi ripreso il discorso contro Dayane Mello del Grande Fratello Vip. “Lei è una madre completamente assente da questo punto di vista. Per questo motivo ho scelto tempo fa di prendere parte anche io al reality show di canale 5, perché mi permetteva di restare in Italia, evitando di fare lunghi viaggio di lavoro all’estero” ha ammesso. “Così potevo restare con mia figlia e potevo provvedere a lei anche da un punto di vista economico” ha subito precisando, rivelando ancora una volta quanto siano instabili i rapporti tra lui e la madre della piccola.