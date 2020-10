Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello e padre della figlia Sofia, con la moglie Dasha Kina si scaglia contro la modella brasilian, concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

Guerra a distanza tra Stefano Sala e Dayane Mello. Il modello, ex compagno di Dayane e padre della figlia Sofia, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, con l’attuale moglie Dasha Kina da cui ha avuto il secondo figlio, Damian, si scaglia contro la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che si sarebbe lasciata andare a dichiarazioni contro la sua persona. Dopo un messaggio pubblicato da Dasha Kina sul proprio profilo Instagram, Stefano Sala è intervenuto pubblicando un video in cui attacca l’ex compagna.

Stefano Sala e Dasha Kina contro Dayane Mello: “I nstabile ed irresponsabile. Dice solo bugie”

Dasha Kina, moglie di Stefano Sala e padre di suo figlio, attraverso due storie su Instagram, si scaglia contro Dayane Mello, ex compagna del marito. La modella usa parole fortissime nei confronti della modella brasiliana, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2020.

“Mi dispiace dover parlare di questo, ma tutto ha un limite – ha esordito la modella – Dayane Mello che sta dentro il Grande Fratello Vip parla male di me, di Stefano e dei suoi genitori e dice di essere una brava mamma? Fa ridere tutti quelli che la conoscono. Non è quasi mai presente! Dice che va a lavorare per avere una scusa e poi si trova in vacanza. Tutto quello che ha la sua bambina è grazie a Stefano e ai suoi nonni meravigliosi“.

Lo sfogo di Dasha, poi, continua così: “Adesso vuole fare la bella figura ma la verità esce sempre. E’ una persona instabile ed irresponsabile. La famiglia di Stefano l’ha sempre trattata benissimo anche se il suo comportamento a volte era scioccante. Ha cercato di fare la finta amica come fa con tutti, ma con me non è andata perché io ho capito chi è lei. Ha sempre parlato male di tutti ma ti sorride davanti. Adesso abbiamo capito davvero cosa pensa di noi“.

Poi elogia Stefano Sala che è stato a sua volta concorrente dell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Walter Nudo: “Stefano è il papà e anche il marito più bravo del mondo”.

Infine, l’ultima stoccata alla Mello: “Prima lei ha parlato bene di lui per fare la brava ma quando ha dimenticato che ci sono le telecamere è uscita la sua vera cattiveria. Come fa una persona ad essere una buona mamma se non è mai presente? Mi dispiace davvero. Lei non merita nemmeno tutta questa attenzione. Ma vogliamo soltanto farvi sapere che il 90% delle cose che dice è una bugia“.

Dopo le storie pubblicate da Dasha Kina, sul proprio profilo Instagram, Sala ha pubblicato dei brevi video con cui si è, a sua volta, scagliato contro Dayane Mello che, nella casa, ha parlato di Giulia De Lellis e Giulia Salemi.

“Ho dovuto fare queste dichiarazioni in seguito alle centinaia di segnalazioni su quello che Dayane Mello sta dicendo durante le dirette del Grande Fratello“ – ha esordito Stefano mentre la moglie è al suo fianco. “I bambini sono qui stanno bene e sono sempre stati bene perché comunque ci sono sempre stati i miei genitori che si sono fatti un cu*o così mentre noi eravamo in giro a lavorare. Punto 2: perché Dayane non parla di queste cose quando ci sono Tommaso (Zorzi ndr) e Pierpaolo (Pretelli ndr) che sono miei amici e conoscono molto bene la situazione? Sono sicuro che Tommaso ti farebbe un cu*o così“, ha concluso Sala.