Marco Carta non sta bene: Barbara d’Urso allarma i fan

Barbara d’Urso ha annunciato che Marco Carta non ha preso parte a Live perché non sta bene, facendo allarmare tutti i suoi fan.

Ore di tensione per i fan di Marco Carta, che ieri avrebbe dovuto prendere parte alla diretta di Live Non è la d’Urso per raccontare la sua esperienza in merito al coming out e commentare la vicenda di cui Gabriel Garko è stato protagonista negli scorsi giorni.

Purtroppo però l’arista sardo non è entrato in studio e Barbara d’Urso, con cui c’è stato qualche problema durante la passata stagione, ha annunciato che non è potuto entrare in studio in quanto dopo che gli è stata misurata la febbre a Cologno la sua temperatura è risultata essere più alta del normale e non è stato possibile, viste le nuove norme anti covid, fargli prendere parte allo show.

Marco Carta non è andato a Live Non è la d’Urso perché non sta bene e i suoi fan sono in pensiero per lui.

Marco Carta assente a Live Non è la d’Urso: fan preoccupati dall’annuncio di Barbara

Marco Carta, è bene precisare, potrebbe avere una semplice febbre, visto che da poco è iniziato il periodo in cui l’influenza colpisce maggiormente tutti noi, ma il rischio che purtroppo possa essere qualcosa di più c’è. Anche perché il cantante, dopo l’annuncio di Barbara d’Urso a Live, è sparito dai social.

Marco, infatti, dopo che la conduttrice, che ieri ha dato uno scoop su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ha annunciato il motivo per cui non è entrato in studio lui è sparito dai social, senza tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori in merito alle sue condizioni di salute o per confermare le parole che Barbara ha comunicato durante il corso della diretta. Per questo motivo, infatti, loro so chiedono se Marco Carta ha il coronavirus o se si tratta di una semplice influenza.

Sicuramente, non appena il cantante, che di recente ha fatto una precisazione su Maria De Filippi, ne saprà di più aggiornerà lui stesso i suoi fedeli sostenitori sul web. O magari, qualora sarà possibile, in diretta su canale 5 da Barbara d’Urso, vista la mancata ospitata. Non ci resta, dunque, che attendere sue notizie per capire come si sta evolvendo l’intera faccenda e soltanto così saremo in grado, così come i suoi fan, di sapere come sta Marco Carta ora.