Barbara d’Urso ha di nuovo battuto la concorrenza domenica sera con il suo Live, che ha totalizzato il 13% di share contro Giletti.

Barbara d’Urso ha segnato un nuovo ed importante traguardo. La bella conduttrice partenopea, ancora una volta, è riuscita a battere la concorrenza, per quanto riguarda i talk trasmessi ieri e non la sera in generale, ottenendo ascolti da capogiro con relativi picchi di share.

Barbara, che ieri preoccupato i telespettatori con l’annuncio su Marco Carta, è riuscita ad ottenere picchi del 24% di share in una delle serate più affollate del piccolo schermo.

Un ottimo risultato se si pensa soltanto che dall’altra parte Massimo Giletti ha avuto modo di poter ospitare Alberto Tarallo a Non è l’Arena, il suo primo intervento in pubblico visto che da quando è scoppiato il caso dell’Ares Gate non si è mai pronunciato sulle vicende che lo hanno visto protagonista, e che Mediaset non ha potuto affrontare in maniera diretta l’argomento. Il motivo? Pare che il produttore, dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, avrebbe diffidato Mediaset nell’affrontare tale argomento, ma nonostante il veto Barbara è riuscita a conquistarsi il primato di talk più seguito della serata.

Barbara d’Urso ha battuto Giletti con Live, conquistando ancora una volta il cuore del pubblico da casa.

Barbara d’Urso senza parole dopo il successo di Live: “Siete fedeli”

Barbara d’Urso, dopo aver visionato gli ottimi ascolti collezionati da Live Non è la d’Urso ieri sera, ha prontamente scritto un messaggio su Instagram per ringraziare tutti i suoi fedeli telespettatori per gli ottimi ascolti raggiunti, nonostante ci fosse tanta concorrenza e le mille pubblicità trasmesse su canale 5.

“Buongiorno, ci tenevo a ringraziare tutti voi” ha esordito la conduttrice, che ieri ha lanciato lo scoop sul Grande Fratello Vip. “Live Non è la d’Urso ha raggiunto il 24% di share con 3 milioni di telespettatori e ben 8 milioni di contatti“ ha spiegato entusiasta la conduttrice. “Siete restati fedeli ai nostri talk, nonostante ieri fosse una delle serate più affollate della settimana” ha aggiunto.

“Senza dimenticare la nostra amata, e tanta, pubblicità” ha concluso. “Approfitto anche per ringraziarvi per chi ha seguito Domenica Live”.

Barbara d’Urso è la regina degli ascolti della domenica, tra l’altro ieri ha letto un’importante lettera in diretta, riuscendo a battere gli altri talk presenti nei palinsesti del piccolo schermo degli italiani. La conduttrice, tra l’altro, è pronta anche per un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 che partirà, rigorosamente dagli studi di Cologno, con un nuovo appuntamento per affrontare tutti i nuovi scottanti argomenti di cronaca e i succosi gossip relativi al Grande Fratello Vip.