Stefano Bettarini, secondo Davide Maggio, è il nuovo concorrente del GF Vip. Lui ha avuto un flirt con Dayane e una lite con Pierpaolo.

Alfonso Signorini aveva annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti al GF Vip, visto che pare andrà in onda fino al prossimo anno, precisamente fino a febbraio.

Il conduttore però non si è ancora sbilanciato in merito ai personaggi che da qui a poco occuperanno insieme agli altri vipponi la casa più spiata d’Italia, ma niente paura: a rivelare le indiscrezioni ci pensano le fonti esterne, che danno per scontato il ritorno, visto che ha preso parte alla prima edizione condotta da Ilary Blasi, di Stefano Bettarini.

A dare la notizia è stato il portale di Davide Maggio, che conferma non solo l’ingresso dell’ex calciatore ma che i nuovi concorrenti di Alfonso saranno tutti personaggi che hanno già preso parte al programma. Una sorta di reunion come lo scorso anno, che ha rivisto varcare la famosa soglia rossa a Valeria Marini, Patrick Pugliese, Salvo e Sergio l’ottusangolo.

Stefano Bettarini ritorna al GF Vip, anche se in rete erano spuntati altri 6 nomi di vip molto conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, e ne vedremo sicuramente delle belle visto che in passato ha avuto un flirt con Dayane Mello e un’antipatia con Pierpaolo Petrelli.

Stefano Bettarini prima del GF Vip: il retroscena su Pierpaolo Petrelli

Stefano Bettarini, infatti, qualche giorno prima che Davide Maggio pubblicasse tale indiscrezione aveva scelto di rispondere ad alcune curiosità sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex calciatore ha rivelato di aver avuto un flirt con Dayane Mello, che negli scorsi giorni ha litigato con Patrizia De Blanck, quando quest’ultima ha preso parte all’Isola dei Famosi. Stefano, proprio in quell’anno, ricopriva il ruolo di inviato e tra una nomination e l’altra e successo i due hanno deciso di vedersi anche al di fuori delle telecamere di canale 5, non solo.

Stefano Bettarini ha avuto un flirt con Dayane Mello prima del GF Vip, ma ha avuto anche un incontro ravvicinato con Pierpaolo Petrelli, che è stato vittima di una bufera nella casa più spiata d’Italia. No, non pensate a male. Stefano e l’ex velino non hanno avuto un flirt pure loro, ma hanno partecipato insieme alla prima edizione di Temptation Island Vip.

Bettarini ci prese parte nel ruolo di fidanzato con la sua compagna Nicole, mentre il Petrelli nel ruolo di tentatore e si trovava nel villaggio con lei. A Stefano non è andato giù che dopo la fine del programma, Pierpaolo le abbia scritto un messaggio. Nulla di malizioso, sia chiaro, le aveva semplicemente chiesto come stesse, ma Stefano è rimasto piuttosto infastidito da tale gesto.

Stefano Bettarini e Pierpaolo Petrelli avranno modo di chiarirsi al GF Vip oppure la casa sarà il luogo della rottura definitiva, visto che l’ex calciatore conosce anche molto bene Elisabetta Gregoraci su cui il velino ha messo gli occhi da qualche tempo? Ne vedremo sicuramente delle belle.

Stefano, tra una confessione e l’altra, ha anche ammesso che dopo la sua partecipazione al GF Vip non ha più parlato con Andrea Damante con cui aveva particolarmente legato durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia, fin quando l’ex tronista all’ultimo secondo scelse di nominarlo senza un apparente motivo dopo aver affermato che sognava di fare una finale insieme. “Non ci siamo più sentiti, io non mi dimentico” ha spiegato Stefano Bettarini su Andrea Damante, aggiungendo che si sono incontrati soltanto una volta per sbaglio in un ristorante e c’è stato soltanto un freddo saluto e niente di più.