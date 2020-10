Patrizia De Blanck potrebbe essere squalificata dal GF Vip a causa delle frasi, ritenute razziste, contro la concorrente Dayane Mello.

Patrizia De Blanck è tornata ad essere di nuovo al centro della polemica tra il pubblico del GF Vip, che chiede a gran voce che questa volta, dopo lo scivolone di “stamattina ho la voce di froci*”, possa essere il bersaglio dei provvedimenti della produzione, visto che precedentemente fu soltanto rimproverata, ma cosa è successo?

La Contesa si è scagliata contro la modella Dayane Mello, che prima di andare a dormire è andato vicino al tugurio per dare, urlando, la buonanotte ai suoi compagni che in questi giorni sono costretti ad abitare in quella specifica parte della casa. Il saluto, un po’ troppo rumoroso, non è piaciuto a Patrizia che si è prontamente scagliata contro la modella, che di recente è stata smascherata a Mattino 5.

“Questi urli non mi stanno bene, queste maniere comportamentali” ha esordito Patrizia. “Sembri una selvaggia proveniente dal Brasile, quando invece sei una persona per bene“ ha proseguito facendo arrabbiare il popolo della rete, che ha ritenuto la frase altamente razzista. “Sembra quasi tu provenga dalla giungla, una burina e cafona del Tufello” ha concluso, citando anche una nota zona di Roma.

Il web non ha apprezzato l’esclamazione della Contessa che, come anticipato, ha ritenuto altamente razzista, nonostante lei abbia citato anche una famosa zona di Roma, e chiede a gran voce che venga squalificata. Patrizia De Blanck è a rischio squalifica al GF Vip? Lo scopriremo durante la diretta di domani sera, ma il popolo del web non è stato l’unico ad essere rimasto spiazzato dalle sue parole, anche Dayane stessa ci è rimasta piuttosto male e si è lasciata andare ad uno sfogo con i suoi compagni di viaggio.

Dayane Mello delusa da Patrizia De Blanck al GF Vip: “Ci sono rimasta male”

La prima che urla in quella casa è la contessa e poi si permette di definire Dayane “selvaggia brasiliana” “si vede che vieni dalla giungla” solo perché ha mandato un saluto a voce alta ai ragazzi nel cucurio. Dayane c’è rimasta male 💔 #GFVIP pic.twitter.com/5h6prJ4mzp — • (@_heysestra) October 13, 2020

Dayane Mello, come anticipato, non ha assolutamente apprezzato le parole di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip e in un secondo momento, dopo averle risposto con il sorriso sulle labbra, ha scelto di lasciare andare ad uno sfogo con i suoi compagni di viaggio, ammettendo di esserci rimasta piuttosto male dal comportamento subito dalla nobile.

“Patrizia prima mi ha trattato molto male” ha confidato Dayane. “Ora ho voglia di piangere, ma ho il sorriso dipinto sul volto“ ha aggiunto amareggiata sulla De Blanck, che ha fatto una confessione intima nella casa. “Sotto sotto, mi viene troppo da piangere” ha concluso la modella, che probabilmente ha attribuito alle parole di Patrizia lo stesso significato che è stato interpretato dal popolo del web.

Alfonso Signorini, e la produzione del GF Vip, prenderanno provvedimenti in merito allo scontro tra Patrizia De Blanck e Dayane Mello oppure il tutto si risolverà a tarallucci e vino?

Non ci resta che attendere la diretta di domani sera per scoprire la decisione presa dalla produzione, ma intanto sul web si fanno sempre più insistenti le voci di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. I nomi non sono ancora stati confermati da Alfonso Signorini, ma il popolo del web spera proprio che siano i vipponi sbucati in rete. L’unico sicuro, almeno per il momento, sembra essere Paolo Brosio che non è potuto entrare in un primo momento nella casa a causa della sua positività al virus.