Carlos Corona ha fatto una scelta importante e consapevole, tornando a casa della madre dopo un periodo infelice trascorso con Fabrizio Corona. Ecco oggi come sta e cosa fa.

Nel corso delle ultime settimane Carlos Corona ha sperimentato cosa voglia dire la vita con il padre Fabrizio. Appena dopo aver compiuto i 18 anni il ragazzo aveva comunicato alla madre di voler andare a vivere con il padre, che attualmente sta scontando un periodo di detenzione domiciliare.

Anche se i motivi di questa scelta non sono mai stati resi noti, era abbastanza chiaro che il giovane Corona avesse deciso di riavvicinarsi al padre Fabrizio abbracciando in tutto e per tutto il suo modo di vivere e trasformandosi in una sorta di “Fabrizio in miniatura”.

Attraverso il profilo Instagram di Carlos, gestito in tutto e per tutto da Fabrizio Corona, venivano diffuse periodicamente fotografie di Carlos che ripeteva look e atteggiamenti del padre, fino a utilizzare un linguaggio molto violento che aveva shockato no soltanto tutti coloro che avevano sempre conosciuto Carlos come un ragazzo acculturato e gentile, ma soprattutto la madre Nina che aveva deciso di chiedere pubblicamente scusa ai propri follower per il comportamento di Carlos.

Oggi Carlos è tornato sui suoi passi dopo aver chiesto disperatamente aiuto a sua madre e sembra essere tornato il ragazzo timido e gentile di sempre, in grado però anche di divertirsi come un ragazzo della sua età.

I video di Carlos Corona che canta al Karaoke, la vittoria di Nina Moric

Nelle ultime settimane Nina Moric ha un nuovo amore e ha cominciato a frequentare gli amici del suo fidanzato, che sono molto più giovani di lei ma che sembrano in grado di darle grande serenità e soprattutto di entrare molto facilmente in sintonia con Carlos.

Nina ha deciso di organizzare un piccolo ritrovo casalingo (con meno di 6 persone, come stabilito dal nuovo DPCM) con canti, balli e cena fatta in casa.

Carlos, che sembrava essere al centro dei festeggiamenti, sembra essere davvero tornato il ragazzo di sempre e si è addirittura lanciato nel karaoke, cantando una delle canzoni di Bobby, il cugino rapper del ragazzo di Nina.

Non essendo esattamente un cantante provetto, Carlos ha anche voluto chiedere scusa in diretta Instagram all’autore del pezzo, ma questo non gli ha di certo impedito di continuare a cantare (con una spazzola come microfono!).

Nelle altre story che hanno raccontato la serata su Instagram si vede anche Carlos continuare a cantare e abbracciare Nina, che scherza sul fatto che in lontananza si sentono le sirene di un’ambulanza.

“Ti amo, angelo. L’ambulanza è venuta a prenderci Carlos, stai tranquillo, tutto andrà bene” ha detto Nina, scatenando le risate generali.

Guardando questi video sembra che Carlos abbia fatto la scelta giusta a voler tornare a casa da sua madre. La differenza rispetto alle fotografie postate da Fabrizio Corona è terribilmente evidente: avevano ragione gli utenti di Instagram quando sottolineavano che Carlos non sembrava più lui e che Fabrizio stava cercando di trasformarlo in una persona completamente diversa.

Differentemente da Fabrizio, inoltre, Nina non ha mai voluto utilizzare l’immagine del figlio sui social. Al contrario si è sempre dichiarata contraria alla creazione di un profilo Instagram per Carlos, sospettando probabilmente che Corona volesse utilizzarlo per i suoi scopi (come in effetti è stato).

Mentre Carlos si gode la sua nuova serenità, Fabrizio Corona ha fatto sapere di essere positivo al Coronavirus. Questo potrebbe costituire un pericolo anche per la salute del ragazzo e di sua madre, ma almeno per ora non ci sono stati aggiornamenti ufficiali ed entrambi sembrano stare bene.