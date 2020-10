L’aspettativa di vita del tuo cane in base alla sua razza

L’aspettativa di vita del tuo cane potrebbe dipendere dalla razza. Scopri quanti anni il tuo cane resterà al tuo fianco a partire dalla razza.

Il cane è stato da sempre considerato l’animale domestico de di compagnoa dìeccellenza dell’uomo. Il gatto viene giudicato da molti un pò schivo, poco affettuoso e troppo indipendente rispetto il cane che ha dimosyrato di meritarsi il titolo di migliore amico dell’uomo.

Gli amanti dei gatti forse avranno qualcosa da obiettare in merito, in effetti molte ricerche hanno dimostrato che il gatto è affettuoso quanto il cane, bisogna solo saper comunicare in modo ottimale con lui e praticare il sorriso felino (Il sorriso felino, comunicare con i gatti è possibile e molto facile).

Ad ogni modo il nostro animale domestico ha un’aspettativa di vita molto inferiore rispetto alla nostra e vorremmo tanto che gli anni insieme non passassero così velocemente. Sapevate che la sua aspettativa di vita potrebbe dipendere dalla sua età? Ecco le stime della durata di vita media per razza.

Cane: razza, taglia e aspettativa di vita

Quanti anni vive un cane? In media un cane vive tra gli 8 e 20 anni. Una differenza temporale notevole che dipende da molteplici fattori tra cui l’età ed il peso. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Canine Genetics and Epidemiology la loro aspettativa di vita potrebbe dipendere anche dal colore del manto della loro pelliccia.

Sicuramente il tempo da condividere con il nostro amato cane non è mai abbastanza per noi che creiamo con il nostro cane un rapporto di amore estremamente forte tanto che le legislazioni si tanno muovendo a favore di una tematica sociale molto sentita, ovvero la possibilità di seppellire il cane accanto al suo padrone. Abbiamo affrontato l’argomento in questo articolo: Cani e gatti si potranno seppellire accanto al proprietario.

L’aspettativa di vita di un cane in base alla sua taglia

Generalmente l’aspettativa di vita del cane dipende dalla sua taglia. In linea generale maggiore è la taglia del cane, minore è la sua aspettativa di vita. I cani di grossa taglia vivono in media 8-10 anni, mentre i cani di taglia media possono vivere fino a 15 anni ed i cani di piccola taglia possono raggiungere i 20 anni.

Per quanto riguarda la razza, bisognerebbe precisare che i cani spesso sono meticci e non puri, e anche questo incide sull’aspettativa di vita. I cani di razza mista, vivono generalmente di più dei cani di razza pura.

L’aspettativa di vita oltre a dipendere da razza e taglia, dipende anche da altri fattori che si manifestano durante la crescita, come lo sviluppo di alcune patologie.

Quel che è certo è che l’aspettativa di vita del cane si può collegare alla salute del suo proprietario. Avere un cane apporta diversi benefici alla salute e perdere un cane fa soffrire quanto la perdita di qualsiasi altra persona cara come hanno dimostrato alcuni studi condotti sull’argomento, motivo per il quale non bisognerebbe sottovalutare il modo in cui affrontare il lutto per la perdita del proprio animale domestico.

L’aspettativa di vita di un cane in base alla sua razza

Tornando al”oggetto della questione del nostro articolo, ecco un quadro indicativo dell’aspettativa di vita media delle diverse razze di cani. Ovviamente questi dati sono variabili e dipendono da cane a cane.