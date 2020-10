Tommaso Zorzi ha “dichiarato” il suo amore a Francesco Oppini. Quest’ultimo non l’ha presa bene ed ha minacciato di abbandonare il GF Vip.

Il GF Vip non dorme mai e prima delle due consuete dirette settimanali con Alfonso Signorini succede sempre di tutto.

Come ad esempio gli scherzi di Tommaso Zorzi agli altri concorrenti, soltanto che spesso non vanno come lui vorrebbe. In che senso? Poche ore fa l’influencer, dopo che Francesco Oppini ha rivelato di avvertire una sorta di mancanza di attenzioni nei suoi confronti, ha deciso di renderlo vittima di uno dei suoi tanto temuti scherzi, fingendosi innamorato di lui. Fin qui nulla di male, anzi. Peccato che il figlio di Alba Parietti, che rivelato la verità sulla storia con Alessia Fabiani, non abbia reagito come sperato, in quanto non solo non ha “apprezzato” la finta dichiarazione d’amore, ma ha minacciato perfino di abbandonare la casa più spiata d’Italia di fronte all’incredulità non solo dello stesso Zorzi ma anche di Enock, che non riusciva a capire il motivo di tale rabbia che è proseguita anche quando gli hanno confermato che era tutto uno scherzo.

Francesco Oppini ha minacciato di lasciare il GF Vip a causa di Tommaso Zorzi, affermando che lui ha una certa sensibilità e tali scherzi non vanno fatti.

Francesco Oppini contro Tommaso Zorzi al GF Vip: amicizia al capolinea?

Thread lite Tommaso-Oppini Alcune parti mancheranno perché la regia cambiava inquadratura ogni 20 secondi 1. Qui dopo che Tommaso gli ha detto di essere innamorato di lui#GFVIP pic.twitter.com/zApp8abXy5 — adri (@_myfictionworld) October 16, 2020

Tommaso Zorzi, che in un primo momento non aveva reagito bene nemmeno lui, sotto consiglio di Dayane Mello, ha provato a chiarirsi con Francesco Oppini, visto che si è trattato di un semplice scherzo e che tra di loro c’è sempre stato un bellissimo rapporto tra le mura del Grande Fratello Vip, ma quest’ultimo è rimasto nella sua posizione, affermando che è stato un pessimo scherzo da fare e che ha urtato la sua sensibilità.

“Sei un idiota, ma cavolo di scherzo è quello che hai fatto?” ha tuonato Oppini, una furia. “Ora manco riesci a parlarmi, è un vero e proprio scherzo di merd*!” ha proseguito, mentre Zorzi, che ha accusato gli autori di volerlo sabotare, ha fatto notare all’amico che si è trattato semplicemente di uno scherzo, come quelli che hanno sempre organizzato nella casa più spiata d’Italia.

“Credi sia sempre lo stesso scherzo, che sia uguale? No! Per me non lo è, perché magari ho una sensibilità diversa su queste cose, quindi questo mi da fastidio“ ha spiegato il figlio di Alba Parietti. “Ma non perché tu vieni a dirmi che sei innamorato, ma perché ci rimango di merd* perché non so che cavolo fare perché etero e fidanzato” ha poi proseguito. “Se fossimo stati fuori da un locale, me ne sarei andato e dopo ti avrei richiamato” ha aggiunto. “Io ci tengo a te e non voglio ferirti“ ha concluso. “Sei stato fuori luogo” facendo riferimento anche ai vecchi scherzi organizzati insieme.

Lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini al GF Vip non ha funzionato come sperato e probabilmente tra i due si è creata una crepa nel loro rapporto. I due riusciranno a tornare come prima o questo scherzo li allontanerà in maniera definitiva? Sicuramente, durante la diretta di questa sera, avranno modo di chiarirsi con Alfonso Signorini.