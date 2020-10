Francesco Oppini ha accusato Tommaso Zorzi di essere stato raccomandato al Grande Fratello Vip e di voler intraprendere azioni legali.

Tempi difficili per Tommaso Zorzi. L’influencer da sempre aveva legato con Francesco Oppini al GF Vip e i due andavano d’amore e d’accordo, organizzando perfino terribili scherzi agli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia. Fin quando Zorzi non ha deciso di farne uno proprio al figlio di Alba Parietti, fingendo di essere innamorato di lui.

Francesco non ha reagito bene e ha perfino minacciato di abbandonare la casa, ma non solo. Dopo aver avuto una discussione con Tommaso, si è duramente scagliato contro di lui alle sue spalle, confidando agli altri concorrenti di essere del parere che quest’ultimo sia stato raccomandato e che lui è pronto a varcare la soglia rossa per consultarsi addirittura con i suoi legali.

Tommaso Zorzi è stato raccomandato al Grande Fratello Vip? Francesco Oppini non sembra avere dubbi, confidando ad Elisabetta Gregoraci che il giovane influencer vanta la conoscenza di numerosi Santi in paradiso e per questo motivo gli sarebbe concesso di fare qualsiasi cosa lui voglia a differenza di tutti gli altri.

Francesco Oppini attacca Tommaso Zorzi: “Ci penseranno i miei legali”

Francesco Oppini si è duramente scagliato contro Tommaso Zorzi al GF Vip, facendo delle affermazioni davvero molto gravi sul suo conto, visto che ha asserito che quest’ultimo vanterebbe santi in paradiso tra i membri della produzione e che per questo motivo è stufo di stare “al suo servizio”, visto che avrebbe un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri concorrenti di Alfonso Signorini.

“Lui mi ha fatto un bruttissimo scherzo e sono del parere che certe cose non si fanno, non vanno manco pensate” ha esordito il figlio di Alba Parietti. “Sembra che tutto quello che vuole gli sia permesso qua dentro, lui ha santi in paradiso e allora io prendo e me ne vado“ ha tuonato Oppini preso dalla rabbia per insistere ancora sull’argomento. “Io lo so com’è fatto il mondo dello spettacolo, so benissimo come funziona” ha aggiunto. “Poi ne riparleremo con i miei legali“ ha concluso.

Francesco Oppini ha accusato Tommaso Zorzi di essere raccomandato, quando quest’ultimo, manco a farlo apposta, proprio qualche ora fa si è scontrato con la produzione, convinto che loro stiano in qualche modo sabotando il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il figlio di Alba Parietti, che ha chiarito perché è finita con Alessia Fabiana, pensa realmente certe cose su quello che era un suo amico un tempo oppure le ha dette soltanto perché in quel momento preso dalla rabbia? Sicuramente, durante la diretta di questa sera, Alfonso Signorini interrogherà Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sull’intera faccenda che nelle scorse ore li ha visti protagonisti al Grande Fratello Vip.