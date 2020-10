Andrea Zelletta ha sparato a zero contro Tommaso Zorzi e Maria Teresa al GF Vip, trovando l’appoggio di Elisabetta Gregoraci.

Andrea Zelletta non ci sta proprio a passare come il comodino di quest’edizione del GF Vip e per questo motivo nelle scorse, dopo essere stato accusato di essere una persona che prende poco parte alle dinamiche della casa più spiata d’Italia, ha deciso di dire la sua su Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

Ovviamente l’ex tronista di Uomini e Donne, che è scoppiato a piangere durante la scorsa diretta, non ha rivolto ai diretti interessati il suo pensiero, ma aspettato che quest’ultimi uscissero dalla stanza per dire ad Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi e Pierpaolo Petrelli cosa ne pensasse di loro. In particolar modo, Andrea, si è soffermato sullo sfogo nelle scorse ore di Zorzi, quello in cui manifestava la sua volontà di uscire dalla casa e sullo scherzo organizzato a Francesco Oppini.

“Quello che ha fatto non mi faceva ridere affatto” ha esordito il compagno di Natalia Paragoni. “Io sono arrivato qua dentro facendomi un sedere grosso così mica come tutti quanti loro. Io me li mangio!“ ha proseguito. “Non ho intenzione di farmi calpestare da nessuno, anzi sono io che li calpesto“ ha aggiunto furioso. “Fa sempre quelle scene di io sono così, io sono colì. Te ne vuoi andare? E vai! Quella è la porta!” ha continuato. “Basta, mi stai rompendo il cazz*”.

“Io sono una persona vera e non ce la faccio ad assistere a certe scene, mi viene l’orticaria” ha concluso Andrea Zelletta contro Tommaso Zorzi al GF Vip. “Io mi sono conosco, sono una persona buona ma poi… poi quella porta la prende e butto giù tutto” ha aggiunto per poi passare anche a Maria Teresa Ruta in un secondo momento. “Ma una a 60 anni può mai ridere in questo modo? Non so!”

GF Vip, Andrea Zelletta una furia: Elisabetta Gregoraci interviene

Elisabetta Gregoraci è stata l’unica che in quel momento ha scelto di commentare il duro sfogo di Andrea Zelletta al GF Vip, dandogli ragione, affermando che è anche stufa di dover affrontare durante il suo percorso sempre gli stessi argomenti in quanto prefrirebbe mandare a casa un messaggio decisamente più costruttivo.

“Tu hai ragione Andrea” ha esordito Elisabetta, tra l’altro di recente è stato svelato il suo cachet . “Non si fa altro che fare queste sceneggiate dalla mattina alla sera, quando dovremmo fare cose più carine, costruttive ed intelligenti” ha spiegato. “Dovremmo smetterla con queste cavolate dalla mattina alla sera, altrimenti preferisco tornare a casa da mio figlio“ ha aggiunto deciso, ma gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di notare il suo repentino cambio di idea, visto che qualche ore prima consolava Tommaso Zorzi, incoraggiandolo a restare durante il suo crollo al GF Vip.

Cosa avrà spinto Elisabetta a cambiare sull’influencer, visto che poco prima era intenta a stare al suo capezzale a consolarlo?

Andrea Zelletta e Elisabetta Gregoraci, tra l’altro è stato svelato il suo corteggiatore segreto, sembrano pensarla nella stessa maniera su Tommaso Zorzi al GF Vip, peccato che lui non immagini di certo tutto questo. Sicuramente questa sera ne vedremo delle belle, quando Alfonso Signorini manderà il tutto in onda.