A Mattino 5 è svelata l’identità del “corteggiatore” segreto di Elisabetta Gregoraci, che le ha inviato un aereo al GF Vip.

Federica Panicucci non poteva non affrontare durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino Cinque uno dei misteri più curiosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e no, non ci riferiamo alla finta storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, quella ormai è acqua passata, ma al famoso corteggiatore di Elisabetta Gregoraci.

L’ex moglie di Flavio Briatore qualche tempo fa ha ricevuto un aereo che conteneva un preciso messaggio: una dedica con una citazione presa da un pezzo di Mr Rain. Tant’è che in molti, ma anche noti settimanali, hanno subito ipotizzato che tra loro ci fosse qualcosa, ma così non è.

Biagio D’Anelli, che poco prima ha smascherato Dayane Mello, ha svelato l’identità del famoso corteggiatore della conduttrice e non è assolutamente l’autore del pezzo che l’è stato dedicato durante la sua permanenza. Allora chi è? Uno dei tre cantanti de Il Volo!

Piero Barone è il corteggiatore di Elisabetta Gregoraci, ma Biagio non ha di certo terminato qui i suoi scoop sulla conduttrice.

Mattino 5: l’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone de Il Volo

L’opinionista di Mattino 5 ci ha tenuto a chiarire però che non ci sarebbe alcun corteggiamento da parte di Piero Barone de Il Volo, in quanto tra loro ci sarebbe soltanto uno splendido rapporto di amicizia e si limiterebbe ad uscire con Elisabetta Gregoraci in comitiva.

“Lei più volte nella casa ha detto di avere questa comitiva, con cui ha pure un gruppo su Whatsapp” ha spiegato Biagio D’Anelli. “Lui fa parte di questo gruppo e spesso escono in amicizia” ha aggiunto. “Non c’è nient’altro tra loro, voleva soltanto farle una dedica” ha concluso l’opinionista.

“Beh insomma, se il mio uomo inviasse un aereo in amicizia non la prenderei benissimo“ ha replicato Federica Panicucci sul gossip di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che è stata di nuovo attaccata dal suo ex manager.

Almeno per il momento non c’è alcuna smentita da parte de il membro de Il Volo, che probabilmente preferisce non dare adito ad ulteriori gossip, concentrandosi piuttosto a promuovere la sua musica con il resto della band, ma la voce ormai è stata sparsa e difficile si placherà a meno che i due diretti interessati non scelgano di smentire o confermare tale indiscrezione.

Elisabetta Gregoraci e Piero Barone sono soltanto amici o c’è qualcosa di più tra loro? Biagio D’Anelli assicura che tra i due non c’è assolutamente nulla, se non un limpido e sincero di amicizia, ma invece c’è chi sostiene che sia lui la persona di cui Elisabetta si sia innamorata. Quale sarà mai la verità?