Tommaso Zorzi ha accusato gli autori del Grande Fratello Vip di averlo sabotato durante il corso di quest’avventura televisiva.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il pubblico spera di poterlo vedere fino alla fine di quest’avventura, ma forse questa loro desiderio sembra non destinato a realizzarsi. Il motivo?

L’influencer, che a breve sarà corteggiato da un nuovo concorrente, ha espresso, ancora una volta, il desiderio di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia perché convinto che gli autori lo stiano sabotando in qualche modo, visto che mandano in onda principalmente le scene in cui da di matto, mostrando unicamente quel lato del suo carattere.

“Io sono convinto che mi stiate sabotando in qualche modo” ha esordito Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip. “Io non posso avere il microfono addosso” ha precisato dopo averlo indossato di nuovo, visto che gli autori gli hanno intimato di utilizzarlo. “Mi riferisco a quando sono esaurito, perché diventano pazzo poi” ha concluso, ma ovviamente non hanno potuto accontentare questa sua richiesta dalla regia, visto che i concorrenti sanno bene che una volta nella casa qualsiasi cosa da loro venga detta deve essere registrata.

Tommaso subito dopo ha messo di non riuscire a reggere la pressione e di non sapere con esattezza se è in grado di riuscire a stare ancora o no nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ammette: “Non sto più bene”

Tommaso Zorzi, come anticipato, ha ammesso di non sapere se riuscirà a gestire o meno l’intera situazione, in quanto sente delle forze mancanza. Il pubblico del GF Vip spera però che possa presto riprendersi. Anche perché, diciamocela tutta, senza di lui la casa più spiata d’Italia non sarebbe più la stessa diventando tremendamente noiosa con qualche “comodino” di troppo.

“Ho bisogno di andare a casa mia, di sentire i miei amici” ha esordito l’influencer, che di recente ha lanciato una provocazione a Matilde Brandi. “Io non sto affatto bene“ ha aggiunto amareggiato. “Per favore, vi chiedo soltanto di non farmi parlare” ha chiesto Zorzi ai suoi compagni di viaggio. “Questa situazione per me sta diventando molto complicata da gestire” ha concluso, ammettendo di aver perso la verve iniziale che lo contraddistingueva da tutti gli altri abitanti nella casa più spiata d’Italia. “Mi sento a pezzi“ ha aggiunto, rendendo ancora una volta chiaro i sentimenti contrastanti che sta covando dentro di sé nel corso di questi giorni.

Tommaso Zorzi abbandonerà il GF Vip? Il pubblico della rete, ma anche gli autori con cui ha litigato spesso, spera vivamente di no e che possa trovare la voglia di arrivare fino alla fine di questo percorso, che forse potrebbe durare più del previsto visto che ultimamente non si fa altro che mormorare che il reality possa terminare a febbraio del prossimo anno.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip si è rivelato essere un concorrente davvero prezioso a cui proprio nessuno vuole rinunciare. L’influencer, magari anche sapendo dell’ingresso di nuovi concorrenti, tra cui uno disposto a fargli la corte, riuscirà a cambiare idea durante la diretta di domani sera con Alfonso Signorini? Staremo a vedere, visto che quest’edizione, come mai prima d’ora, non fa altro che servire continui colpi di scena al pubblico del piccolo schermo che ormai non sa più cosa aspettarsi dal programma.