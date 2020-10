Quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente in caso di capelli ricci? Basta seguire dei piccoli accorgimenti per non ritrovarsi una chioma poco definita.

E’ opportuno porre attenzione ai capelli ricci dalla fase di lavaggio all’asciugatura, per non ritrovarsi con una chioma gonfia e poco definita. Non esistono una solo tipologia di capelli ricci, quindi bisogna dedicare il giusto tempo e prodotti specifici, per ognuno.

Ma spesso si possono commettere degli errori anche nella scelta sbagliata del phon o per uno shampoo non adatto che possono indebolire o non garantire un riccio perfetto.

Noi di CheDonna.it siamo qui per elencarvi gli errori più comuni da evitare assolutamente, per avere capelli ricci ben definiti.

Capelli ricci: gli errori più comuni da evitare

Tantissimi sono gli errori che si possono evitare, così da poter sfoggiare un riccio perfetto e ben definito, scopriamoli.

1-Fare lo shampoo spesso: è necessario lavare i capelli almeno 2 volta a settimana, senza eccedere, altrimenti c’è il rischio di andare incontro a capelli ancora più indisciplinati. In caso di capelli grassi non più di 3 volte così da mantenerli sempre puliti e meno unti. Se si lavano spesso e nel modo sbagliato c’è il rischio di stimolare le ghiandole sebacee a produrre più sebo. Per non parlare che fare continui shampoo potrebbe indebolire la chioma facendo perdere lucentezza e setosità.

2- Pettinare i capelli: i capelli ricci non si devono pettinare asciutti, ma sempre bagnati. E’ vero che i capelli ricci si predispongono a nodi, non solo se si pettinano asciutti si avrà un riccio senza definizione e risulteranno crespi. I capelli ricci si devono pettinare con pettine a denti larghi dopo aver fatto lo shampoo. Non fatelo con insistenza, perchè potreste sfibrare e spezzare maggiormente i capelli. La chioma non sarà perfetta, ma soprattutto più debole.

3-Sfregare i capelli: dopo aver lavato e applicato il balsamo, prima di asciugare i capelli, dovete assorbire l’acqua in eccesso. Si consiglia di tamponare i capelli con un asciugamano si spugna morbida in modo da avere i capelli meno bagnati è possibile. Non strizzare troppo i capelli per evitare di spezzarli e sfibrarli e il riccio non sarà ben definito.

4- Lavare solo con acqua calda: non si deve utilizzare solo acqua calda, ma anche fredda. Durante lo shampoo l’acqua calda serve ad eliminare ogni residuo di sporco presente sulla chioma e non solo anche i residui di shampoo stesso. Poi dopo aver applicato il balsamo, fate l’ultimo risciacquo con acqua fredda, così le cuticole si chiuderanno e i componenti del balsamo resteranno imprigionate nel capello. Tutto ciò non favorirà il crespo.