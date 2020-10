Tommaso Zorzi spara a zero sugli autori del GF Vip: scatta la censura

Tommaso Zorzi ha minacciato di abbandonare, di nuovo, il GF Vip, scagliandosi contro gli autori. Loro lo hanno censurato e rimproverato.

Tommaso Zorzi ha di nuovo minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip in quanto, come già ammesso negli scorsi giorni, non è affatto contento del trattamento che gli autori hanno riservato al suo personaggio.

L’influencer, infatti, è convinto che gli autori, attraverso il montaggio del daytime, gli abbiano affidato il ruolo di cattivo, mandando in onda soltanto il peggio di lui senza far traspirare il lato più sensibile che ha provato a trasmettere raccontando ai suoi compagni di viaggio anche del coming out e del difficile rapporto con suo padre.

Per questo Tommaso, tra l’altro ieri è stato accusato di aver incastrato Adua Del Vesco, ha minacciato di voler parlare con i suoi legali per eliminarsi dal gioco, utilizzando parole poco carine verso gli autori. Quest’ultimi però non sono di certo stati lì a guardare ed hanno prontamente abbassato il suo microfono.

Tommaso Zorzi è stato censurato dal GF Vip per poi essere richiamato in confessionale.

Il Grande Fratello Vip rimprovera Tommaso Zorzi: lui racconta tutto agli altri

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno, come anticipato, prontamente richiamato Tommaso Zorzi, invitandolo ad entrare in confessionale per un confronto, visto che si è mostrato piuttosto scontento del rapporto che hanno instaurato.

Una volta uscito dal confessionale, lo stesso dove ha smascherato Adua Del Vesco, l’influencer ha prontamente rivelato ai suoi compagni di viaggio il contenuto della loro conversazione, ammettendo che gli autori di Alfonso Signorini gli hanno chiesto di smetterla di parlare male di loro, altrimenti saranno costretti ad abbassargli il microfono come se fosse Tina Cipollari a Uomini e Donne.

“Mi hanno chiesto di smetterla di dire che loro sono un dito nel cul*” ha rivelato Tommaso Zorzi al GF Vip, che dopo questo momento ha acquisito ancora di più il favore del pubblico da casa che lo apprezza per la sua sincerità.

Questa sera, tra l’altro, ci sarà un vero e proprio confronto di fuoco tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, lui tra l’altro ha ascoltato un retroscena su Oppini di Dayane Mello. Perché? Lui ha ammesso che prima di entrare nella casa, l’attrice gli ha confidato che Massimiliano Morra è gay, ma ha parlato anche dell’argomento con Matilde Brandi e Dayane per poi negare il tutto durante la diretta di venerdì scorso. Questa sera Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza, ma non per scoprire la reale natura di Morra, che ha tutto il diritto di mantenere privata se vuole, ma per capire chi tra Adua e Tommaso ha mentito. La diretta di questa sera, dunque, è assolutamente da non perdere perché se ne vedranno, si spera, delle belle.