Tommaso Zorzi provoca Matilde Brandi: “Vorresti essere al posto suo”

Tommaso Zorzi ha lanciato una provocazione a Matilde Brandi, che ancora una volta non ha espresso parole carine su Maria Teresa al GF Vip.

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi preferiti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che è uno dei pochi concorrenti a dire nel bene o nel male tutto ciò che pensa. Tommaso, infatti, non si è mai nascosto dietro ad un dito ed apertamente, e ai diretti interessati, ha sempre detto cosa andava e cosa no.

Come in questo caso che senza troppi giri di parole ha provocato Matilde Brandi, affermando che sotto sotto lei non sopporta Maria Teresa Ruta perché ha la visibilità che vorrebbe lei.

“Maria Teresa 60 anni si mette a fare Sailor Moon davanti alle telecamere” ha esordito Matilde, che ieri ha attaccato Antonella Elia dopo la diretta. “E allora? Cosa c’è di male?” le ha chiesto Tommaso. “Quando arriverai pure tu a 60 anni, poi vediamo” ha replicato lei. “Ci sono dei limiti”.

“Ma dove sta scritto? Lei è così anche senza le telecamere e te lo metto per iscritto” ha proseguito Zorzi. “Abbiamo fatto Pechino Express insieme e lei si comportava nello stesso identico modo anche quando le telecamere erano spente” ha aggiunto. “Io penso che il fatto che Maria Teresa faccia Sailor Moon sia l’ultimo dei problemi che tu possa avere con lei. Magari vorresti essere al centro dell’attenzione come lei“ ha incalzato l’influencer. “No” ha risposto secca lei. “Invece secondo me un po’ sì” ha replicato lui.

Tommaso Zorzi ha provocato Matilde Brandi al GF Vip, ma quest’ultima sembrerebbe avere ben chiaro il motivo per cui a lui stia simpatica Maria Teresa Ruta.

“Io penso che il fatto che MTR faccia Sailor Moon sia l’ultimo dei problemi che tu possa avere con lei.

Magari vorresti essere al centro dell’attenzione come lei”. E lei dietro unbothered che ascolta tutto. #GFVIP pic.twitter.com/bFKtiPLAJ4 — contechristino (@contechristino) October 13, 2020

Matilde Brandi insinua il dubbio su Tommaso Zorzi: “Ecco perché è amico delle Ruta”

Accusare una persona di una cosa del genere senza tante prove è gravissimo, però vi lascio il video e a voi le conclusioni… #GFVIP pic.twitter.com/Hh5BtjRLfq — spooky mat 🎃🕷🧟‍♂️👻 (@ahoy_boy98) October 13, 2020

Matilde Brandi, mentre parlava del più e del meno con Andrea Zelletta e Dayane Mello, ha confidato loro il motivo per cui secondo lei Tommaso Zorzi avrebbe legato con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, motivazione che purtroppo non le fa onore visto che il popolo della rete si è duramente scagliato contro di lei.

“Lui sta con loro, ma anche con Stefania, lo fanno sentire quello che è“ ha esordito la Brandi. “Gli fanno fare le sfilate, invece con noi no” ha proseguito la showgirl. “Sì, perché se lui viene da te e ti dice che non sei vestita bene non è che ti metti a fare la sfilata o lo segui in tutto e per tutto“ è intervenuto Andrea, che ieri ha pesantemente litigato con Francesca Pepe.

Secondo la Brandi, Tommaso avrebbe legato con le Rutas soltanto perché quest’ultimo gli permetterebbero di esprimersi al meglio, non nascondendo la sua personalità. Questo è quello che il popolo del web ha dedotto dalle sue parole, tracciando anche una velata affermazione omofoba.

Matilde Brandi ha insinuato il dubbio su Tommaso Zorzi al GF Vip, che ha avuto un’incomprensione con Enock, affermando che si sarebbe avvicinato ad alcune concorrenti soltanto perché gli permetterebbero di fare quello che lui vuole, assecondando le sue idee, per dirla in maniera carina. Sicuramente, durante la diretta di venerdì, ne vedremo delle belle.