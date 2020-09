6 principi hygge da adottare per essere più felici

Hygge è una filosofia di vita danese seguendo la quale si vive serenamente e si apporta grande soddisfazione alla propria vita.

La Danimarca è uno dei paesi più felici del mondo ed il motivo è molto semplice, hanno trovato la chiave per vivere bene e l’hanno chiamata Hygge. L’hygge è una filosofia di vita. La Danimarca non è l’unico paese ad aver trovato il modo per essere felice, i giapponesi per esempio vivono seguendo l’ikigaï il metodo giapponese efficace per essere felice e si dicono molto soddisfatti. Queste due filosofie non sono molto diverse. Entrambe si focalizzano sul presente oltre che sul piacere. Come dire: “Ama il tuo lavoro e ti sembrerà di non lavorare” e poi concentrandosi sul presente si evita di vivere l’ansia legata a quello che accadrà in futuro.

Seconodo il popopolo danese questo stile di vita apporterebbe una grande soddisfazione nella vita. Scopriamo i 6 principi hygge da adottare per godere della felicità su base quotidiana.

I 6 principi dello stile di vita Hygge

Abbiamo fatto riferimento alle origini danesi di questa filosofia, origini che assumono grande rilievo se consideriamo alcuni fattori:

I danesi vivono in un paese dove il clima non è il massimo, sono tra gli abitanti più tassati al mondo, hanno i nostri stessi problemi su base quotidiana… eppure sono più felici.

Qual’è il loro segreto? Perchè sono così soddisfatti della loro vita? Il segreto del loro benessere è stato trascritto nel libro The Book of Hygge scritto da Meik Wiking, presidente dell’Happiness Research Institute di Copenhagen.

La felicità danese in realtà è abbastanza semplice da ottenere apportando qualche piccola modifica al nostro stile di vita. Se proprio non riusciamo a rivoluzionare il modo di vivere potremmo almeno trarre ispirazione dal loro, specialmente durante i nostri lunghi mesi invernali che non tarderanno ad arrivare. Questo ci permetterà di mantenere alto il nostro morale e come ben saprete la felicità è la chiave di una vita soddisfacente come ha rivelato questo curioso studio.

Ecco i 6 principi sui quali si basa lo stile di vita Hygge

1- Dare importanza alle piccole cose

Secondo la filosofia Hygge, la felicità non arriva tutta insieme ma dovrebbe essere raccolta a piccole dosi, ogni giorno. La felicità è una collezione gioie quotidiane, che ci donano grande soddisfazione. Sii grato per le cose belle che hai: la salute, i figli e un lavoro per esempio e ricorda di farti ispirare da queste parole: apprezzamento e gratitudine.

2- Concentrati sull’atmosfera e sull’ambiente

Creati un rifugio in cui ti senti bene, un angolino in lavanderia, una poltrona davanti alla finestra, una tenda in salotto, un luogo la cui atmosfera ti dona un benessere quasi istantaneo e spinge fuori il meglio di te. Ti è mai capitato di entrare in alcune case di amici e sentirti rilassato? Fai un elenco di questi posti, cerca di capire cosa ti da quella sensazione e riproducila in casa tua. Un bozzolo accogliente e caldo da trovare al rientro nella propria casa è quanto di meglio il tuo spirito possa chiederti per trovare sollievo.

Fatti ispirare da queste parole: rifugio, comfort e intimità

3- Dai importanza agli stati



Essere invece di apparire, l’Hygge da molta importanza agli “stati” e pochissima importanza alle cose. Non badare al prezzo della bottiglia di vino che compri per cenare con i tuoi amici ma focalizzati sulla felicità di stare insieme. Ancora più importante, fa sapere ai tuoi amici quanto stai bene insieme a loro.

Fatti ispirare da queste parole: senti, vivi e divertiti.

4- Vivi nel presente

Quanto è difficile godersi il momento presente! e spesso proprio il fatto di non riuscirci ci spinge in uno stato di ansia e frustazione che lede alla nostra felicità. Pensiamo troppo e alle cose sbagliate come bollette da pagare, sventure, catastrofi… Dobbiamo fermarci e fare pratica. Dobbiamo togliere i tarli dal cervello e obbligarci a restare nel presente. Quel che è stato ormai non conta più e del futuro preoccupati quando il futuro sarà il tuo presente. Fai pratica e diventerà automatico. Prendi l’abitudine di fare una cosa alla volta, più lentamente. Rallenta e goditi i momenti della giornata e tutte le esperienze. Ad esempio, passeggia senza cuffie per godere dei suoni ambientali, fai caso agli odori e nota il paesaggio.

Fatti ispirare da queste parole: attenzione e sensazione.

5- Lasciati coccolare

Prenditi cura di te stesso e regalarti dei piaceri. Per essere felice, devi coccolarti, anche più volte al giorno. Considera l’idea di riempire la tua lista di cose da fare con momenti felici o ricompense meritate. Un’aperitivo con la tua amica, lo shopping, un massaggio o due coccole dal tuo amore.

Fatti ispirare da queste parole: benessere, morbidezza e coccole.

6- Sii autentico



L’autenticità è essere vero. Essere onesti verso noi stessi e verso gli altri e compiere azioni che vanno in questa direzione. Ascolta la tua voce interiore e quello che ti suggerisce: lei sa cosa ti fa stare bene. Ti aiuta a riconnetterti con i tuoi valori e la tua felicità.

Fatti ispirare da queste parole: sincerità, calma e invidia.