La chiave della felicità secondo uno studio scientifico

Pensi che sia il denaro la chiave della felicità? Certamente il denaro semplifica la nostra esistenza ma non è lui la chiave per una vita appagante.

Date le difficoltà finanziarie di tutti i giorni spesso pensiamo che la nostra felicità sia legata al nostro successo professionale e finanziario. Avere una vita semplificata tuttavia non significa essere più felice, anzi stando alle conclusioni di un recente studio della London School of Economics sarebbe emerso il contrario. Scopri quale sarebbe la vera chiave della felicità in questo articolo.

Le 4 chiavi della felicità secondo uno scienziato

E’ innegabile che avere soldi a sufficienza migliora la nostra esistenza perchè risolve buona parte dei nostri problemi, ma la salute finanziaria non sarebbe quella più importante per essere felici, è la buona salute, sia mentale che fisica a detenere questo primato.

Intervistato da The Guardian, l’economista Lord Richard Layard, uno degli autori dello studio, ha concluso che riducendo la depressione e l’ansia si potrebbe ridurre la miseria umana del 20%, mentre riducendo la povertà si potrebbe ridurre la miseria umana solo del 5%.

L’economista ha spiegato che nonostante negli ultimi 50 anni il benessere finanziario sia mediamente aumentato, le persone non si reputano più felici. Secondo l’esperto il governo dovrebbe attivarsi per comprendere il livello di soddisfazione della vita personale atraverso dei sondaggi per fare chiarezza sulla situazione.



Avere una vita poco soddisfacente aumenta il livello di ansia e depressione e lede sulla qualità della vita, da qui la necessità di correggere questo livello e di finanziare campagne di sensibilizzazione per la lotta contro queste turbe psichiche ricordando che meno depressione equivale a più persone che lavorano, di più e meglio.

Quando le persone sono felici lavorano con uno spirito diverso, le loro entrate aumentano e parte di esse vengono impiegate in progetti che rimettono in circolo le entrate e fanno girare l’economia, progetti quali case, viaggi, auto… i governi dovrebbero porre più attenzione sull’aspetto della felicità, Lord Richard Layard aggiunge:

“Con le prove che portiamo con questo studio, lo stato dovrà svolgere un nuovo ruolo. L’idea non è come possiamo creare ricchezza, ma come possiamo creare benessere. In passato, lo stato si è occupato di povertà, disoccupazione, istruzione e salute fisica, ma altre cose sono altrettanto importanti, come la violenza domestica, l’alcolismo, depressione, ansia, alienazione dalla giovinezza e molto altro. Tutto ciò dovrebbe essere al centro della scena “.

Questo concetto di felicità e di soddisfazione personale inizia a prendere forma già da piccoli, sui banchi della scuola. L’economista apre una riflessione molto ampia sull’argomento e ricorda che i bambini iniziano la scuola da piccoli, sono ancora nella fase dell’infanzia quando viene chiestoloro di passare dal gioco allo studio e quando si inizia a giudicarli quasi esclusivamente per i voti che prendono, ed è qui che l’ansia inizia a prevalere sul benessere.

Secondo i ricercatori bisogna iniziare a creare soddisfazione nel bambino per avere un adulto soddisfatto: “Il fattore più importante per prevedere una vita adulta felice non sono le qualifiche dei bambini, è la loro salute emotiva. Le scuole hanno un impatto molto forte sulla salute emotiva dei bambini e, a seconda della scuola frequentata, influenzerà il loro benessere così come il loro rendimento scolastico “.

Quindi ricordati di coltivare la felicità ogni giorno, di tenere lontano le persone negative, di fare le cose che ti fanno stare bene, ricorda che nessuno sa quanto tempo ha su questa terra e che la felicità non ha prezzo.

