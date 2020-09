La figlia di Patrizia De Blanck, Giada, ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che vedrebbero sua madre essere la nipote di Mussolini.

Patrizia De Blanck da quando ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è finalmente al centro di numerose polemiche.

Nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, la contessa è stata accusata di aver fatto o nascosto tra le cose più varie ed immaginabili che si possano fare. C’è chi sostiene che sia la nipote di Mussolini e chi invece ritiene che si poco incline ad utilizzare acqua e sapone per lavare il suo corpo.

Tutti però, visto che lei non può difendersi perché si trova nella casa più spiata d’Italia, si aspettavano che sua figlia Giada De Blanck intervenisse in suo favore e dopo giorni di puro silenzio ha scelto di intervenire in prima persona. La giovane contessa però ha preferito i social, piuttosto che approdare in tv.

“Durante il corso di questi giorni in molti mi hanno chiesto di esprimermi in merito alle numerose polemiche che vedono protagonista mia madre” ha premesso Giada su Instagram. “Io avevo scelto di restare in silenzio perché è il suo percorso al Grande Fratello Vip e non il mio, in quanto ho deciso di percorrere un’altra strada differente del mondo dello spettacolo, in quanto la tv non ha mai avuto un ruolo indispensabile nella mia vita” ha spiegato la giovane contessa, che durante il periodo di quarantena è stata la protagonista di una bizzarra avventura con sua madre.

“Non sono certo quel tipo di persona che ama approfittarsi della situazione per fare la premezzolina. Non l’ho mai fatto prima e non ho alcuna intenzione di iniziare proprio adesso, ma purtroppo mi vedo costretta a rompere questo silenzio per prendere le distanze da tutte quelle strane invenzioni che stanno circolando su di me e la mia famiglia“ ha proseguito Giada. “Vi dico fin da subito che non prenderò parte a nessun programma in televisione per partecipare a liti con persone che a differenza mia si stanno approfittando delle popolarità che mia madre sta ottenendo grazie alla sua partecipazione al GF Vip” ha concluso prima di annunciare la drastica decisione presa con il suo avvocato in merito alle polemiche su Patrizia De Blanck.

Giada De Blanck prende una drastica decisione: “Ho parlato con il mio legale”

Giada De Blanck, prima che sua madre possa difendersi in prima persona dalle accuse che sta ricevendo durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha scelto di consultare il suo avvocato di fiducia e di agire di conseguenza.

“Quando mia madre uscirà dalla casa più spiata d’Italia, avrà sicuramente modo di smentire tutte queste notizie, che ritengo essere false ed infamanti, sui suoi genitori, i miei nonni, e i suoi titoli nobiliari, visto che alcuni soggetti continuano a mettere in dubbio quello che siamo, gettando fango sui componenti della mia famiglia” ha spiegato la figlia di Patrizia De Blanck, che è stata perfino accusata di non lavarsi.

“Sarà in base alla volontà di mia madre, la contessa Patrizia De Blanck y Menocal, una volta che terminato la sua esperienza televisiva, a decidere se e in che modo tutelarsi facendo riferimento alle sedi opportune” ha aggiunto. “Io, nel frattempo, ho interpellato il mio legale di fiducia al fine di iniziare un percorso per tutelare la mia persona e la mia famiglia, che fa parte di quelle storiche a livello internazionale” ha ammesso Giada De Blanck.

“Ci tengo a dissociarmi totalmente da chi sceglie di andare in televisione a parlare male della mia famiglia, rivelando un sacco di informazioni false, e mi dissocio anche da tutti quei programmi che danno loro spazio“ ha aggiunto, lanciando una frecciatina, nemmeno tanto velata, a Barbara d’Urso, visto che è nei suoi programmi che è nato il tutto. “Sono serena perché sono convinta che a breve tutto verrà chiarito e chi sta sbagliando dovrà porci le sue scuse e prendersi tutte le responsabilità del caso” ha concluso. “Anche se a volte basterebbe soltanto non parlare a vanvera”.

Giada De Blanck ha difeso sua madre Patrizia e lanciato una frecciata a Barbara d’Urso, convinta che presto la verità verrà finalmente a galla. Nel frattempo, la bella conduttrice partenopea, ha letto il comunicato della nobile, tra l’altro sua madre nella casa ha discusso di recente con Stefania Orlando, durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5.