Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini: lo scoop a Live Non è la d’Urso

A Live Non è la d’Urso, Giangavino Sulas ha lanciato la bomba sostenendo che Patrizia De Blanck è la nipote del Duce, Benito Mussolini.

Barbara d’Urso questa sera ha lanciato un vero e proprio scoop a Live. Secondo Giangavino Sulas, e successivamente confermato anche dall’ex fidanzato della contessa, Patrizia De Blanck è la nipote di Mussolini!

Il giornalista ha rassicurato alla bella conduttrice partenopea di avere tutte le prove di ciò che ha raccontato in diretta su canale 5, in quanto a svelare la verità sarebbe stata la contessa stessa in una vecchia intervista, nonostante al Grande Fratello Vip abbia raccontato una versione completamente differenze.

Il nobile de Blanck, stando a quanto raccontato in studio, si sarebbe sposato con la madre di Patrizia e scelto di adottarla, ma il suo padre biologico era una persona molto vicina al duce e ricopriva per lui il ruolo di giornalista e scrittore. Questo era molto vicino a Mussolini perché in realtà era suo figlio, rendendo Patrizia la nipote del duce a tutti gli effetti.

A confermare questa versione sulla De Blanck, che oggi è stata la protagonista di un altro clamoroso retroscena a Domenica Live, come anticipato, è stato anche il suo ex fidanzato che ha rivelato che Patrizia, quando stavano ancora insieme, gli aveva raccontato la vera storia della sua vita ed era per l’appunto questa. Ma gli scoop su Patrizia De Blanck a Live Non è la d’Urso non finiscono di certo qui.

Live Non è la d’Urso: Patrizia De Blanck non è una contessa? Il retroscena

Live Non è la d’Urso ha lanciato una vera e propria bomba su Patrizia De Blanck, che al momento ricordiamo essere completamente all’oscuro di quello che sta accadendo fuori le mura del Grande Fratello Vip.

Oltre alla notizia che la vedrebbe essere imparentata con Mussolini, la contessa sembrerebbe avere un altro scheletro nell’armadio. Quale? Che in realtà, nonostante lei lo scorso anno abbia fatto una vera e propria guerra con la Marchesa d’Aragona a causa del suo titolo, non sarebbe nemmeno una nobile!

Suo padre, De Blanck, e nemmeno sua madre, contrariamente a quanto affermato da lei stessa nella casa, tra l’altro poco fa ha litigato anche con Stefania Orlando, non sono iscritti nel registro dei nobili. Quindi, secondo quanto ricostruito, Patrizia De Blanck non è una contessa e avrebbe mentito anche su questo aspetto della sua vita. Anche se il suo ex fidanzato, che prima ha confermato la sua parentela con Mussolini, ha dissentito da tali dichiarazioni in quanto quando aveva una relazione con lei avrebbe controllato i suoi archivi ed avrebbe trovato anche degli inviti ricevuti dalla famiglia reale d’Inghilterra.

Molto probabilmente Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, nella puntata in onda domani, aggiornerà la De Blanck su quanto sta accadendo nel mondo reale. Come reagirà lei di fronte a quante indiscrezioni sul suo conto? Staremo a vedere.