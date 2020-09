Asia Argento presenta la figlia con Morgan a Live: è uguale a lei

Asia Argento ha presentato sua figlia Anna Lou, avuta con Morgan, a Live Non è la d’Urso. La somiglianza tra le due è incredibile.

Asia Argento è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso. La figlia di Dario Argento questa volta non è tornata sul piccolo schermo per parlare dei gossip o degli scandali in cui è coinvolta ma per presentare al grande pubblico il frutto del suo amore con Morgan.

I due, nonostante non siano rimasti in buoni rapporti dopo la loro separazione, sono fieri di aver messo al mondo Anna Lou, che ha 18 anni ed è bellissima. Anna somiglia tutta a sua madre Asia e da lei non ha ereditato soltanto il suo aspetto fisico, tranne gli occhi che ci ha tenuto a specificare che sono uguali a quelli di sua nonna materna, ma anche la sua determinazione e la voglia di ribellarsi.

La figlia di Asia Argento e Morgan a Live Non è la d’Urso, tra l’altro il cantante avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, ha conquistato Barbara, la padrona di casa, ma anche il popolo della rete che è rimasto colpito dalla sua bellezza e soprattutto dalla sua educazione.

Live Non è la d’Urso: il rapporto di Anna Lou con Asia Argento e Morgan

A Live Non è la d’Urso, la figlia d’arte ha parlato del rapporto con i suoi genitori Asia Argento e Morgan. La ragazza ha da poco compiuto 18 anni e ha ammesso di avere un rapporto molto stretto con sua madre, che durante il corso della sua vita le ha fatto anche da padre, e con i suoi nonni.

Il cantante purtroppo non è stato molto presente nella sua vita, ma nonostante ciò lei è molto legata a lui e lo ha più volte dimostrato durante il corso dell’intervista. Anna Lou, figlia di Morgan e Asia, proprio come i suoi genitori, vuole affermarsi nell’ambito artistico e di recente ha debuttato come attrice nella serie Baby ed ha anche un vasto seguito nel mondo della rete. Anche se pensa, in maniera del tutto erronea, che la sua popolarità sia frutto soltanto della fama dei suoi genitori, ma così non è. Anna Lou a Live Non è la d’Urso ha dimostrato di avere talento, carisma e determinazione e si merita il successo che sta ottenendo tra i suoi coetanei.

Durante il corso della loro ospitata da Barbara d’Urso, che poco prima ha introdotto il momento che ha visto Flavia Vento contro le 5 sfere, Asia ha ricevuto anche una sorpresa dalla padrona di casa in quanto oggi ha compiuto 45 anni e non poteva mancare un video con i momenti più emozionanti della sua vita nel drive in della trasmissione di successo di canale 5.