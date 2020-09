Morgan al Grande Fratello VIP? Tutti i rumors e la scelta del cantante

View this post on Instagram

In uscita il 22 ottobre "L'audiolibro di Morgan (io, l’amore, la musica, gli stronzi e Dio)" 📖🎶 Musica e racconto si alternano in questo audiolibro di uno dei più eclettici artisti italiani. Un viaggio sorprendente tra riflessioni, brani inediti, canzoni e rielaborazioni di autori amati dall’artista, dai Duran Duran ai Depeche Mode, passando per Fabrizio De Andre e i Gufi. Non solo pop, ma anche riletture in chiave moderna di pagine classiche, come Il clavicembalo ben temperato di Bach. Un’opera innovativa, un progetto unico come Morgan. #musica #arte #lettura #audio #cultura