GF Vip, Flavia Vento si è ritirata per Elisabetta Gregoraci? Il retroscena

Flavia Vento si è ritirata dalla quinta edizione del GF Vip a causa di Elisabetta Gregoraci? Signoretti insinua il dubbio a Live Non è la d’Urso.

Flavia Vento, dopo la sua breve avventura al GF Vip di Alfonso Signorini, è stata una delle ospiti di punta della puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso. La showgirl ha scelto di sottoporsi alle 5 temute sfere, che non l’hanno di certo trattata con i guanti.

Gli sferati di Barbara hanno duramente attaccato Flavia per la sua repentina scelta di abbandonare la casa più spiata d’Italia dopo meno di 24 ore dal suo ingresso. La Vento di recente ha rivelato il vero motivo per cui ha abbandonato il reality, ma secondo Riccardo Signoretti non è stata sincera in quanto dietro il vero motivo del suo abbandono ci celerebbe la paura di contrarre il virus. In che modo, visto che i concorrenti vengono sottoposti a severi controlli e la casa più spiata d’Italia rappresenta, dunque, un luogo sicuro?

Secondo Signoretti, quando Flavia si è sottoposta all’ultimo tampone prima della diretta, avrebbe incrociato una concorrente che avrebbe dovuto fare il suo ingresso con lei ma che all’ultimo minuto ha dovuto rimandare ed entrare durante il secondo appuntamento del reality. Riccardo non fa ha fatto nomi, ma era ovvio che si riferisse ad Elisabetta Gregoraci che doveva entrare nella casa durante il debutto di quest’edizione e non dopo. Flavia, secondo il giornalista, aveva paura che la sua collega avesse contratto il virus e per questo motivo avrebbe abbandonato il gioco.

Flavia Vento si è ritirata dal GF Vip a causa di Elisabetta Gregoraci? La showgirl in un primo momento ha fatto notare che è assolutamente normale avere paura di ammalarsi e che il suo è un timore condiviso da milioni di italiani e poi ha smentito la dichiarazione del giornalista, affermando che non ha assolutamente incrociato l’ex di Briatore, che ha spiegato perché non è entrata lunedì nella casa, e che si è ritirata soltanto perché avvertiva la mancanza dei suoi cani.

Flavia Vento dopo il GF Vip a Live Non è la d’Urso: “Ho mentito alla Ventura”

L’ex concorrente del GF Vip, dopo aver rivisto una breve clip lanciata da Barbara d’Urso che riassumeva tutti i suoi abbandoni dai reality show, ha ammesso che durante il suo primo ritiro all’Isola dei Famosi lei ha mentito a Simona Ventura, che all’epoca era al timone del programma.

“Nel video dico che sono stata male, che ho iniziato a soffrire di attacchi di panico” ha premesso Flavia Vento a Live Non è la d’Urso, tra l’altro un’altra concorrente di Signorini sembra seguire le sue orme. “Beh non era vero. Non ho mai sofferto di attacchi di panico, ho mentito” ha ammesso per la prima volta. “Ho lasciato perché avevo paura e infastidita dai mosquitoes” ha concluso di fronte ad una sbalordita Barbara d’Urso.

“Ma dai, sei un’animalista!” ha commentato divertita la conduttrice, che oggi a Domenica Live ha presentato il suo “fidanzato”, che ha apprezzato la sincerità ed ingenuità della sua ospite.

Flavia Vento dopo il GF Vip, nel bene o nel male, ha lasciato un segno nel pubblico da casa che l’ha seguita, per qualche ora, nella casa più spiata d’Italia. Anche se ha ammesso di essersi pentita di aver abbandonato il progetto. Alfonso le darà un’altra possibilità?