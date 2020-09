Barbara d’Urso spiazza a Domenica Live: “Vi presento il mio fidanzato”

Barbara d’Urso ha spiazzato il pubblico di Domenica Live su canale 5 presentando quello che ha definito il suo fidanzato.

Barbara d’Urso ama sorprendere il suo fedele pubblico e per questo motivo, durante la puntata andata in onda oggi di Domenica Live, ha scelto di dare un vero e proprio annuncio shock, come direbbe lei quando lancia le notizie e i gossip più succosi. Che cosa ha rivelato la bella conduttrice partenopea?

Al termine del talk dedicato al Grande Fratello Vip, dove c’è stata la pesante accusa contro Tommaso Zorzi, Barbara ha rivelato che da lì a breve dalle scale dello studio l’avrebbe raggiunta il suo fidanzato che, oltre ad averle regalato una fedina nei mesi scorsi, è molto molto etero.

Gli opinionisti in studio sono stati molto curiosi di fare la conoscenza dell’uomo che ha rubato il cuore della d’Urso ed immaginate le loro quando dalle scale hanno visto scendere Cristiano Malgioglio!

La bella conduttrice partenopea ha detto, in maniera del tutto ironica, di essersi fidanzata con il paroliere di Mina che qualche tempo fa le aveva perfino regalato un anello, che aveva sfoggiato sui social facendo sognare tutti i suoi fan che sono rimasti un po’ delusi nello scoprire che si trattava di uno scherzo.

Barbara d’Urso ha presentato il suo “fidanzato” a Domenica Live. Dopo di tutto non ha mai nascosto di essere follemente innamorata di Cristiano Malgioglio.

Domenica Live: Barbara d’Urso “fidanzata” con Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato, oltre ad essere presentato come il fidanzato di Barbara d’Urso a Domenica Live, uno degli ospiti di punta di questa puntata.

La bella conduttrice partenopea gli ha mostrato, durante il corso della sua permanenza in studio, alcuni dei momenti della sua avventura, avvenuta ormai due anni fa, nella casa del Grande Fratello Vip. Momenti che sono stati anche ripresi ed imitati da Pierpaolo Petrelli, uno dei nuovi concorrenti di Alfonso Signorini, con cui la conduttrice avrebbe di nuovo litigato secondo Dagospia.

Dopo aver visto il meglio di Malgioglio al GF Vip, la bella conduttrice partenopea ha presentato la sua esibizione. Il cantante, infatti, si è esibito sulle note di Jerusalema, uno dei pezzi cult di quest’estate.

Barbara d’Urso ha rimproverato Malgioglio a Domenica Live, tra l’altro pare che faranno insieme la prossima edizione del Grande Fratello, perché durante la sua performance in studio non ha fatto un solo passo di danza ma si è limitato a mimare i versi della canzone. La bella conduttrice partenopea, dopo averlo bacchettato, gli ha mostrato come eseguire nella maniera corretta la coreografia della hit dell’estate insieme al suo corpo di ballo.