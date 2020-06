Barbara d’Urso conferma: “Io e Malgioglio faremo il Grande Fratello”

Barbara d’Urso, durante la scorsa diretta di Live, ha confermato che lei e Cristiano Malgioglio lavoreranno al Grande Fratello Nip, mentre Alfonso Signorini si dedicherà soltanto all’edizione Vip.

Barbara d’Urso, secondo quanto trapelato in rete la scorsa settimana da Davide Maggio, sarebbe stata sostituita al Grande Fratello per volere di Mediaset. In quanto al suo posto avrebbe preferito puntare su Alfonso Signorini, assegnandogli anche la fascia della domenica pomeriggio, da tempo occupata dalla bella conduttrice partenopea.

Ieri sera, durante la diretta di Live Non è la d’Urso, Barbara ha assolutamente smentito questa notizia, affermando che lei e Cristiano Malgioglio saranno presenti nella prossima edizione del reality show più famoso del piccolo schermo.

“Per parlare Cristiano, dovrai aspettare quando io e te faremo il prossimo Grande Fratello” ha esordito la conduttrice. “Perché sì, si farà!” ha concluso, smentendo le indiscrezioni di Davide Maggio.

Barbara d’Urso condurrà il Grande Fratello con Malgioglio, ovviamente l’edizione Nip mentre la Vip resta nelle mani di Signorini.

Grande Fratello: Barbara d’Urso e Alfonso Signorini smentiscono i rumors

Barbara d’Urso non è stata l’unica a smentire questa notizia. Anche Alfonso Signorini, negli scorsi giorni attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di smentire l’indiscrezione trapelata in rete da Davide Maggio, definendola una fake news.

“Volevo dire a Davide Maggio, che tra tutti i programmi che ha elencato che vedrebbero me come conduttore” ha precisato il direttore di Chi, che ha già due nomi forti per la prossima edizione del GF Vip. “Ha dimenticato di inserire anche le previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito” ha concluso Alfonso Signorini su Instagram.

Barbara d’Urso non sarà sostituita da Alfonso Signorini al Grande Fratello, rispettando le conduzioni a cui il pubblico è abituato.