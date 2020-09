Tommaso Zorzi, accusa choc a Domenica Live: “Sono gay, mi ha preso in giro”

Gian Maria Sainato a Domenica Live ha rivelato che Tommaso Zorzi lo ha preso in giro sulla sua omosessualità quando lui non era dichiarato.

Tommaso Zorzi è uno dei pochi concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini che nel giro di pochi giorni è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, ma purtroppo non sembra essere tutto oro ciò che luccica.

L’influencer Gian Maria Sainato, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, ha fatto un’accusa choc nei confronti del concorrente di Signorini, rivelando un pesante retroscena che sarebbe avvenuto qualche anno fa quando entrambi hanno preso parte a Riccanza, uno dei programmi più popolari di Mtv.

Che cosa è successo? Gian Maria, che già aveva attaccato Zorzi su Twitter, ha ammesso che quando aveva preso parte allo show di Mtv non aveva ancora fatto coming out non solo con la sua famiglia e suoi amici, ma anche con se stesso. Per questo motivo aveva iniziato a frequentare una ragazza, illudendo se stesso che fosse eterosessuale. Tommaso, in quel periodo, gli sarebbe stato molto vicino, senza mai giudicarlo ma comportandosi da amico. O almeno così credeva l’ospite di Barbara d’Urso, ma quando il programma, che non era in diretta, ha debuttato sul piccolo schermo ha scoperto che Tommaso lo aveva preso in giro pesantemente sulla sua sessualità.

Gian Maria Sainato ha fatto una pesante accusa a Tommaso Zorzi a Domenica Live, confidando al pubblico di canale 5 di essere stato preso in giro dall’influencer perché all’epoca non accettava se stesso.

Gian Maria Sainato a Domenica Live: “Avrei voluto dirlo io ai miei genitori”

Gian Maria Sainato ha ammesso di esserci rimasto davvero molto male nel vedere sul piccolo schermo Tommaso Zorzi del GF Vip prenderlo in giro pubblicamente perché all’epoca non accettava di essere omosessuale. Anche perché all’epoca, l’anno in cui risale l’episodio, i suoi genitori non sapevano nulla e si sono ritrovati a vedere i suoi commenti, non propriamente carini, in televisione.

“Io pensavo fosse diventato quasi un mio amico” ha ammesso l’ospite di Barbara d’Urso. “Invece nei confessionali mi parlava alle spalle, ci sono rimasto male” ha spiegato l’inluencer nel programma di canale 5. “Avrei voluto dirlo io ai miei genitori e non farglielo sapere attraverso i suoi commenti” ha concluso Gianmaria Sainato contro Tommaso Zorzi.

In studio tutti hanno preso le sue difese, ma Paola Caruso ci ha tenuto a difendere il concorrente di Alfonso Signorini, che è stato anche attaccato dal suo ex Iconize, affermando che sicuramente non lo ha fatto con cattiveria ma con estrema gentilezza e che quando verrà a sapere di avergli fatto del male non esiterà nel chiedergli scusa.

Barbara d’Urso non ha apprezzato l’intervento della Caruso e ci ha tenuto a precisare che questo tipo di atteggiamento, soprattutto se si considera che anche Tommaso è omosessuale, non è stato rispettoso e corretto.

Gian Maria Sainato a Domenica Live ha manifestato tutta la sua delusione nei confronti di Zorzi, che nella casa ha pesantemente discusso con Francesca Pepe, e probabilmente durante la prossima diretta con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non mancherà nel far vedere il tutto al suo prode concorrente.