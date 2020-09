Un prodotto efficace per la sicurezza personale. Ebbene sì, un allarme personale che ti permetterà di intervenire in maniera tempestiva: allarme personale. Scopri come acquistarlo.

Questo potrebbe davvero essere un valido presidio per intervenire nell’immediato a reali circostanze di pericolo nelle quali potremmo imbatterci in riferimento agli allarmanti dati in quanto a rapine, violenza domestica, malori e molto altro.

Crescono episodi allarmanti: il dispositivo da scegliere nei casi di pericolo

Abbiamo fortunatamente assistito negli ultimi anni a dei cali di casi di violenza sulle donne, con percentuali piuttosto significative, ma dallo stalking al femminicidio, episodi simili si registrano ad oggi in maniera ugualmente preoccupante. L’emergenza nel nostro paese, oltre ad essere incentrata su furti e rapine riguarda un argomento nettamente superiore: la violenza domestica.

Ad oggi contiamo all’incirca 130 omicidi contro le donne di anno in anno, che si consumano presso abitazioni, nei contesti familiari per mano di mariti, partner, ex, o altri familiari. Sono dei dati realmente spaventosi ed allarmanti che ci fanno capire quanto, soprattutto la donna, sia sottoposta ad un fattore di rischio altissimo, non solo in strada, in viaggio, ma soprattutto in casa propria.



Oltre alla protesta, alla rabbia, all’esortazione costante nel chiedere a tutte le donne di parlare e denunciare vogliamo parlarti di un dispositivo che può divenire un aiuto importante in tutte quelle situazioni nelle quali si è in panne, in pericolo. Il prodotto proposto potrebbe essere di vitale importanza poiché dotato di un forte suono squillante così da attirare senza dubbio l’attenzione di altri per farli arrivare in aiuto. Scopri di più.

Cos’è? Un allarme utile ed efficiente

La confezione si compone di tre piccoli dispositivi colorati che somigliano moltissimo a dei semplici portachiavi. Si tratta di tre mini allarmi. Possiedono la funzionalità di emettere un suono fino a 140 decibel. Il suono è estremamente potente, un utilissimo deterrente per furti rapine, scippi, malori, casi di violenza domestica e non.

Ti basta pensare a tutte le persone anziane e non puoi far altro che condividere l’idea che questo può rivelarsi un prodotto enormemente efficace nel caso di un malore improvviso, tale da fungere come piccolo oggetto di aiuto e richiamo tempestivo.

Ti basterà togliere una linguetta per informare tutte le persone che ti sono vicine di un eventuale stato di emergenza. Il costo è irrisorio e puoi trovarlo in maniera molto rapida e facile su Amazon. La confezione ne comprende 3, 3 piccoli dispositivi da poter utilizzare, dotati di linguetta e con batterie intercambiabili.