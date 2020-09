Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, secondo quanto rivelato dal portale Dagospia, dopo aver chiarito ogni dissapore, avrebbero nuovamente discusso.

Il portale Dagospia è convinto che tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini sia di nuovo tornato il gelo. Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale, i due, dopo aver fatto pace durante l’inizio di questo 2020, con tanto di annuncio in diretta a Pomeriggio 5, avrebbero deciso di allontanarsi una seconda volta.

Alfonso, infatti, qualche giorno fa aveva lanciato una frecciata sugli ospiti della conduttrice, affermando che i programmi che lui sceglie di portare sul piccolo schermo degli italiani dimostrano una sensibilità diversa rispetto a quella dimostrata da Barbara, alludendo che lei scelga di ospitare nei suoi programmi personaggi che sarebbe meglio far restare nell’ombra.

La conduttrice, di tutta risposta, gli ha lanciato una stoccata prima del GF Vip, facendo notare in diretta, mentre gli faceva l’in bocca al lupo, che buona parte dei suoi ospiti e opinionisti sono stati scelti da lui per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Dagospia ritiene che tra i due i rapporti non siano dei migliori anche in base alla risposta data dalla conduttrice ad una domanda in una recente intervista da Libero, facendo sorgere a tutti l’ennesimo dubbio: Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato di nuovo? Ecco perché il portale, che di solito ha dato notizie che si sono rivelate vere, lo pensa.

Alfonso Signorini e Barbara d’Urso hanno litigato per un programma tv? Il gossip

La domanda a cui il portale fa riferimento, riguarda a cosa ne pensa Barbara d’Urso sulle voci che vedrebbero Alfonso Signorini portarle via lo spazio televisivo della domenica pomeriggio, che da anni è occupato da lei con la sua Domenica Live. Di recente, per non farsi mancare nulla, la conduttrice ha raggiunto la fascia serale della medesima giornata con il suo Live Non è la d’Urso.

Qual è stata, dunque, la risposta della conduttrice? Un secco “no comment”. Barbara d’Urso ha preferito non rispondere alla domanda su Signorini, ma potrebbe averlo fatto soltanto perché infastidita che si insinui che i suoi programmi non raggiungano il successo sperato da Mediaset, che ha avuto non pochi problemi a causa di Fausto Leali, e non per il suo rapporto con il direttore di Chi, ma il portale sembra mettere la pulce nell’orecchio dei lettori, insinuando che forse la loro amicizia non è tornata ad essere limpida come quella di un tempo.

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini non sono più amici? Almeno per il momento i due hanno preferito non rispondere a tale domanda, lasciando il loro fedele pubblico nel mistero più totale.