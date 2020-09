GF Vip, Patrizia De Blanck: “Ho detto no alla Blasi, con lei manco morta”

Patrizia De Blanck ha confidato di aver detto no al GF Vip di Ilary Blasi e che manco morta avrebbe accettato di prendere parte alla sua edizione.

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti di spicco di quest’edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. La contessa nel giro di qualche giorno è diventata l’idolo del popolo della rete, mentre il pubblico da casa non sembra apprezzare tantissimo questa sua schiettezza in quanto ritiene che dica troppe parolacce in diretta televisiva.

Molto colorita o no, bisogna però riconoscerle che dice sempre ciò che pensa, senza l’utilizzo di alcun filtro. Questo, purtroppo, ha in maniera inevitabile delle conseguenze. Patrizia, che di recente ha spiazzato tutti con la confessione su sua madre, ha ammesso che in passato, quando alla conduzione del programma c’era Ilary Blasi, le era già stato proposto di prendere parte al reality show ma lei aveva gentilmente rifiutato.

Il motivo di tale rifiuto non è da rintracciarsi nella paura di mettersi in gioco, ma proprio nella conduttrice. In quanto la contessa ha rivelato che con la moglie di Totti alla conduzione, non avrebbe preso parte al progetto nemmeno morta.

Patrizia De Blanck ha rifiutato il GF Vip per Ilary Blasi, in quanto sembrerebbe non provare particolare stima nei suoi confronti.

Patrizia De Blanck fa un’ammissione al GF Vip: “L’ho fatto solo per lui”

Patrizia De Blanck, coerente con la sua scelta, ha accettato l’offerta di prendere parte al Grande Fratello Vip soltanto quando c’è stato il cambio di conduzione che ha visto Alfonso Signorini non indossare più i panni di opinionista ma quelli di conduttore.

“Mi hanno proposto per anni di far parte a questo reality” ha esordito la contessa, che di recente ha perso la calma con Tommaso Zorzi. “Ma c’era Ilary Blasi alla conduzione e io rispondevo sempre che con lei manco morta lo avrei“ ha spiegato Patrizia. “Non lo avrei mai fatto con lei” ha aggiunto.

“Quest’anno ho scelto di partecipare al programma soltanto perché me lo ha chiesto Alfonso” ha spiegato poi Patrizia De Blanck sul GF Vip. “Io e lui siamo molto amici, altrimenti non lo avrei fatto” ha concluso, facendo intuire che non prova una particolare stima verso la moglie di Francesco Totti. Anche se ha preferito non dilungarsi molto verso il motivo di tale astio.

L’importante, però, è che Patrizia De Blanck si sia finalmente decisa a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip che, diciamocelo in tutta sincerità, probabilmente senza di lei e senza Tommaso Zorzi, i veri protagonisti di quest’anno, non sarebbe stata la stessa cosa. Chissà però se la Blasi è a conoscenza che il motivo per cui non ha mai preso parte al programma in precedenza fosse proprio lei e non le dinamiche della casa.