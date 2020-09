Barbara d’Urso e Signorini di nuovo ai ferri corti? La stoccata di lei

Barbara d’Urso ha replicato ad alcune recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini prima del GF Vip. Dichiarazioni che sembrerebbe non aver apprezzato.

Barbara d’Urso è una che di certo non le manda a dire e non stupisce che dopo l’ultima intervista fatta da Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip abbia voluto mettere i puntini sulle I.

Il Direttore di Chi, ai microfoni di Libero Quotidiano, aveva rivelato che lui punta ad un certo tipo di sensibilità nei suoi programmi, escludendo dal cast numerosi personaggi scelti dalla conduttrice per i suoi salotti televisivi.

Tale dichiarazione, come prevedibile, non sarà di certo piaciuta alla d’Urso che durante la diretta di ieri, pur non facendo alcun riferimento esplicito, sembrerebbe aver risposto per le rime su quanto affermato dal conduttore. Con cui sembrava aver chiarito ogni possibile dissapore.

Barbara d’Urso ha lanciato una frecciata a Signorini prima del GF Vip, facendo notare che nonostante i suoi programmi abbiano “una sensibilità diversa”, come dichiarato dal direttore di Chi, numerosi personaggi che popolano il suo salotto televisivo sono finiti proprio in quest’edizione del reality show di canale 5. Quindi, evidentemente, le sensibilità dei loro show non sono poi così diversi l’uno dall’altro.

Barbara d’Urso: il messaggio per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Barbara d’Urso, come anticipato, ha lanciato un messaggio per Signorini al Grande Fratello Vip, facendogli l’in bocca al lupo per questa quinta edizione. In particolar modo ha fatto riferimento a tutti quei concorrenti che a livello televisivo sono nei nati nei suoi programmi o che da tempo li frequentano. E, manco a farlo apposta, non sono nemmeno così pochi, ma buona parte del cast.

“Ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati scelti da Signorini per essere nel cast del Grande Fratello Vip“ ha esordito la conduttrice, che di recente ha ricevuto delle avances di Fabrizio Corona in diretta. “Partendo da Denis Dosio, che è nato proprio qui nel salotto di Pomeriggio 5, a Patrizia De Blanck, che è spesso mia ospite” ha aggiunto. “Paolo Brosio, Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli, Maria Teresa Ruta sua figlia” ha proseguito la bella conduttrice partenopea. “Ma anche il mio amato Fulvio Abbate, che spesso è stato ospite a Live Non è la d’Urso nel momento dedicato alle sfere” ha concluso, ponendo proprio l’attenzione sullo scrittore che era stato tirato in ballo da Signorini durante la sua intervista.

Barbara d’Urso ha risposto ad Alfonso Signorini in merito alla scelta degli ospiti dei suoi programmi. I due, dopo questa sorta di botta e risposta, decideranno di freddare ancora una volta i loro rapporti? Staremo a vedere, ma quel che è certo è che la conduttrice non ha affatto apprezzato le dichiarazioni del direttore di Chi.