Fabrizio Corona ci prova con Barbara d’Urso in diretta – VIDEO

Fabrizio Corona ci ha provato con Barbara d’Urso durante la diretta di Live, confidando alla conduttrice che vorrebbe farle riscoprire l’amore passionale.

Fabrizio Corona è stato l’ospite di punta di questa prima puntata di Live Non è la d’Urso. L’ex Re dei paparazzi durante il corso del suo uno contro tutti era in collegamento da casa perché impossibilitato al recarsi in studio,a causa di alcuni problemi di salute, ma non per questo si è risparmiato, dando se stesso al pubblico del piccolo schermo come soltanto lui sa fare.

Al contrario di questo si possa immaginare, Fabrizio è rimasto piuttosto calmo e non ha dato vita a scontri di fuoco come quelli a cui di solito ha abituato il pubblico durante la sue apparizioni in televisione, ma come anticipato non si è di certo risparmiato, provandoci con Barbara d’Urso durante la diretta, ma come procediamo con calma.

La bella conduttrice partenopea, che poco prima ha dovuto “affrontare” la gaffe in diretta di Alessandro Cecchi Paone, ha rivelato che qualche giorno fa ha avuto modo di poter incontrare Fabrizio con suo figlio Carlos è assicurato che il sentimento che li lega è davvero forte e non smettevano di tenersi per mano.

Corona, che ha pubblicato un nuovo libro, ha ripreso il retroscena annunciato dalla conduttrice per farle tanti complimenti e non solo.

“Barbara, tu prima hai detto che io e mio figlio Carlos eravamo molto legati quando siamo venuti da te” ha esordito Fabrizio. “Volevo dirti anche io che quando ti ho visto non ho mai notato una donna di 65 anni bella come te“ ha proseguito sbagliando l’età della conduttrice. “Ti ringrazio, ma io sono un po’ più giovane. Non ho 65 anni” ha prontamente replicato la d’Urso.

“Volevo dirti che io sono single, quindi se vuoi sono disponibile” si è subito riallacciato l’ex Re dei paparazzi. “Ti ringrazio, ma sei un uomo troppo impegnativo per me” ha glissato la conduttrice. “Ma io potrei farti riscoprire il fuoco della passione“ ha insistito lui, ma Barbara ha preferito non andare oltre, declinando l’offerta ricevuta.

Fabrizio Corona ci ha provato con Barbara d’Urso a Live, ma lei gli ha rifilato un sonoro due di picche.

Live Non è la d’Urso, Fabrizio Corona su Asia Argento: “L’ho usata”

A Live Non è la d’Urso, Fabrizio Corona ha anche parlato del suo flirt con Asia Argento, ammettendo che per lei non ha mai provato nulla e che il tutto è nato durante un incontro di lavoro ma che mentre discutevano è nata la passione.

“Ci siamo incontrati per lavoro, ma una volta lì è nata la passione” ha spiegato lui, che ha anche ammesso di aver preso suo figlio con lui in casa. “Siamo andati a letto insieme, ma niente di più” ha proseguito. “L’ho usata per fare il mio storytelling come faccio di solito, nulla di più” ha concluso per poi ammettere che la figlia d’arte è una delle donne più intelligenti con cui abbia avuto a che fare.

Fabrizio Corona su Asia Argento a Live ha speso davvero belle parole, un po’ troppe, tant’è che in studio hanno insinuato che lui si sia innamorato di lei, ma lui ha prontamente negato facendo intendere che era lei a provare qualcosa di più.

“Quindi hai volevi usare anche a me per fare un po’ di storytelling?” ha prontamente risposto Barbara d’Urso a Fabrizio Corona, riprendendo il momento in cui lui le ha proposto di farle riscoprire l’amore carnale, visto che la conduttrice si dichiara essere casta da anni.