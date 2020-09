Tommaso Zorzi: “Ecco perchè mi sarebbe piaciuto nascere etero”

Tommaso Zorzi, in diretta al Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad una dichiarazione: “Ecco perché sarei voluto nascere etero”.

Tommaso Zorzi è riuscito ad essere presente alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. L’influencer si è presentato in puntata elegantissimo, sfoggiando tutto il suo stile e la sua passione per la moda. L’outfit perfetto di Zorzi non è passato inosservato agli occhi attenti di Alfonso Signorini che, dopo aver salutato tutti i concorrenti, ha commentato gli outfit di tutti.

Tommaso Zorzi

I primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5 di Tommaso Zorzi sono stati ricchi di tensione. L’influencer, infatti, ha abbandonato momentaneamente la casa per un problema di salute e, dopo essere rientrato, non ha nascosto la paura provata in quel momento. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, ma come ha sottolineato Alfonso Signorini all’inizio della seconda puntata, Zorzi ha rischiato di non presentarsi in diretta.

“Abbiamo rischiato di non andare in onda se non avessi avuto su il tuo moccassino Gucci”, ha detto Signorini a Zorzi che ha prima sorriso e ha poi è lasciato andare ad un commento ironico.

“Avrei tanto voluto nascere etero, mi sarei tolto il 90% dei miei problemi. Purtroppo uno si deve accontentare di quello che la natura gli dà“, ha commentato l’influencer scatenando le risate dei suoi coinquilini che hanno cominciato ad apprezzarlo.

Signorini, poi, ha chiesto a Zorzi le sue condizioni di salute. L’influencer ha rassicurato tutti dicendo che sta benissimo anche perchè tutti i concorrenti sono molto controllati.

Anche Patrizia De Blanck, dopo essersi scagliata contro di lui per le dichiarazioni fatte su di lei al settimanale Chi, si sta ricredendo ammettendo di trovarlo molto simpatico.