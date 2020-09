Myriam Catania come Flavia Vento: l’ex moglie di Luca Argentero crolla e scoppia a piangere nella casa del Grande Fratello Vip 5 dopo poche ore.

Myriam Catania crolla nella casa del Grande Fratello Vip 5 dopo poche ore. L’attrice e doppiatrice ha varcato la famosa porta rossa venerdì 18 settembre nel corso della seconda puntata. Sono, però, bastate poche ore di permanenza nella casa, lontana dai suoi affetti, per far crollare la figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo. La Catania, infatti, è scoppiata in lacrime al punto che le altre cinquiline hanno cercato di consolarla in tutti i modi.

Myriam Catania si ritira dal Grande Fratello Vip 5 come Flavia Vento?

Prime lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 5 per Myriam Catania che, poco dopo la diretta della seconda puntata, in giardino, sola sul divano, si è lasciata prendere dallo sconforto mentre fumava. Le lacrime, infatti, hanno rigato il volto dell’ex moglie di Luca Argentero che, in silenzio, ha continuato a piangere.

Il crollo vero e proprio, però, è arrivato a tavola quando, davanti agli altri inquilini della casa, ha esternato le proprie emozioni non trattenendo le lacrime. Che cosa sto facendo qui mi chiedo? Io scapperei”. “E dove vorresti essere ora?”, domanda Fulvio.“Da mio figlio”, risponde la Catania che sente fortemente la mancanza del suo bambino.

A rassicurarla sono le altre mamme della casa che sentono la sua stessa mancanza, ma che stanno cercando di vivere serenamente l’avventura. “Devi stare tranquilla, sta con il papà”, le dice Matilde Brandi che, a casa, ha lasciato Aurora e Sofia, le sue gemelle di 14 anni.

La Catania, però, appare inconsolabile ammettendo di non riuscire a stare lontana dal suo bambino. L’attrice, dunque, si ritirerà esattamente come ha fatto Flavia Vento? Per il momento la situazione è tornata serena. Solo poco prima di lasciarsi prendere dalla malinconia e dallo sconforto, la Catania si era lasciata andare con Elisabetta Gregoraci dando vita al primo bacio della quinta edizione del reality.