GF Vip: Flavia Vento spiega perché si è ritirata da tutti i reality

Flavia Vento, intervistata da Il Giornale, ha svelato perché ha abbandonato il GF Vip e tutti gli altri reality a cui ha partecipato nel corso degli anni.

Flavia Vento è una delle concorrenti che più ha fatto discutere durante questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il motivo? La showgirl ha abbandonato il programma dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso dalla famosa soglia rossa.

Il suo abbandono, come prevedibile, ha fatto discutere, ma al tempo stesso sorridere, il pubblico del piccolo schermo che si sono chiesti in primis come mai abbia deciso di partecipare se ha abbandonato il progetto dopo nemmeno un giorno. Considerato anche che la showgirl non è nuova a questo tipo di esperienza e le ha sempre abbandonate.

Intervistata da Il Giornale , e dopo aver avvisato Amedeo Venza di volerlo denunciare, la showgirl ha svelato il motivo che l’ha spinta a voler terminare la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia prima ancora di iniziarla. Ovviamente non c’è stato alcun colpo di scena, in quanto ha lasciato il reality show perché sentiva, come già rivelato nella casa, la mancanza dei suoi cani. Quest’elemento, purtroppo, l’ha portata ad abbandonare anche tutti i reality a cui ha preso parte. Flavia Vento ha abbandonato tutti i reality show a cui ha preso parte, tenendo un vero e proprio record nella storia della televisione italiana.

“Ho abbandonato tutti i reality show a cui ho preso parte soltanto perché sentivo la mancanza dei miei cani” ha spiegato la showgirl. “Questo è l’unico motivo per cui ha scelto di lasciare tutto” ha aggiunto. “Ho lasciato La Fattoria, il reality show condotto da Barbara d’Urso qualche anno, per Fabrizia“ ha proseguito Flavia. “L’Isola dei Famosi, nel 2008, sempre per Fabrizia ma anche per Piri” ha aggiunto. “Nel 2012, sempre l’Isola dei Famosi, per Fabrizia, Piri e Bamboo”.

Flavia Vento ha spiegato perché ha lasciato il GF Vip, che ha avuto non pochi problemi a causa delle dichiarazioni di Fausto Leali, anche se ci ha tenuto a precisare che aveva lasciato i cani in ottime mani, ma l’ansia ha purtroppo ha avuto il sopravvento su tutto causandole non pochi problemi.

“Certo, ci tengo a precisare che ho lasciato i miei cani in ottime mani” ha spiegato la showgirl. “Però stavo troppo male al solo pensiero di non potergli stare vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati” ha proseguito Flavia. “Poteva capitare tra una settimana o tra mesi” ha aggiunto. “Ero continuamente in ansia all’idea che potesse succedergli qualcosa mentre mi trovato all’interno della casa” ha confidato. “Questa situazione mi creava bruttissime sensazioni di panico” ha concluso la concorrente di Alfonso Signorini che nonostante sia certa della sua scelta non lo è altrettanto verso i suoi progetti futuri. Quelli purtroppo non sono ancora ben delineati.

“Li scopriremo durante il nostro percorso” ha concluso la showgirl. “Ora come ora sto pensando di aprire una pensione dedicati ai cani“ ha aggiunto. “Ma mi trovo ancora in quella fase dove sto valutando il tutto con attenzione”.

Flavia Vento si sbilancia sul cast del GF Vip e sulla de Blanck ammette: “Non ho dubbi”

Flavia Vento, durante il corso dell’intervista, ha anche spiegato il motivo per cui, grazie al consenso della redazione del Grande Fratello Vip, ha scelto di fare il suo ingresso indossando i panni di una sirena, intonando anche quello che sembrerebbe essere il dolce canto delle figure mitologiche più sensuali e misteriose di tutti i tempi.

“Le sirene mi hanno sempre appassionato e devo ammettere che essendo loro delle figure leggendarie, che non sono mai esiste, non è stato facile per me ricreare la melodia che ho eseguito durante la diretta con Signorini“ ha spiegato la showgirl, che subito dopo quel momento si è lasciata andare ad un triste sfogo con gli altri concorrenti. “Però sono consapevole che uno dei tanti ruoli della televisione sia proprio quello di far sognare i telespettatori ed è per questo che ho scelto di provarci” ha motivato lei.

“Sono felice che gli autori abbiano deciso di darmi questa opportunità, ma devo dire che a differenza delle precedenti esperienze qui ho trovato delle persone davvero amichevoli“ ha ammesso la showgirl. “Questo per me è un aspetto molto importante perché negli altri reality show a cui ho preso parte si respirava tutt’altro clima” ha chiarito subito dopo. “Nella casa mi sono trovata bene con tutti, ma a primo impatto mi sono sentita più in sintonia con Tommaso Zorzi, Matilda Brandi e Dayane” ha proseguito Flavia Vento sul GF Vip. Tra l’altro proprio sulla modella da lei citata è nata una nuova polemica a causa delle furiose dichiarazioni di Mario Balotelli.

Flavia ci ha anche tenuto a precisare, per amore della verità, che lei non ha alcun rancore verso Patrizia De Blanck, che le ha riservato dure parole, in quanto sono amiche al di fuori del programma ed è pienamente consapevole che il suo discorso era soltanto per spronarla a restare nella casa e non per demoralizzarla.

“Patrizia aveva ragione, sono d’accordo su tutto quello che mi ha detto nella casa” ha ammesso. “Stare chiusa nella casa è un’esperienza unica, ti capita una sola volta nella vita, è qualcosa di indescrivibile” ha confidato. “E’ divertente stare lì, ma al tempo stesso fa parte del lavoro“ ha concluso sulla De Blanck. “Le sue parole, sono convinta, fossero soltanto per spronarmi e non perché voleva abbattermi o criticarmi” ha aggiunto. “Ci tengo a precisarlo perché lei è una mia cara amica e sono sicura che non direbbe certe cose soltanto con lo scopo di ferirmi”.

Flavia Vento dopo il GF Vip ha concluso l’intervista parlando anche della sua scelta di non concedersi più agli uomini, ma di dedicare la sua vita alla preghiera, praticando la castità, dicendo addio ai piaceri della carne. “Nella mia vita sono stata molto delusa degli uomini che ho incontrato durate il mio cammino” ha spiegato. “Ho perso ogni speranza verso gli uomini, tanto da non dare nemmeno più loro la possibilità di corteggiarmi” ha concluso. “Non ho avuto nessun flirt, tant’è che da quattro anni mi sono data alla castità e poi devo ammettere che non ho nemmeno mai avuto il desiderio di diventare mamma” ha aggiunto. “Sono già ansiosa con i cani, con un bambino potrebbe venirmi un infarto“.