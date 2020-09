Elisabetta Gregoraci: ecco perchè non è entrata al GF Vip

Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 lunedì 14 settembre: svelato il vero motivo del forfait della showgirl.

Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5 durante la prima puntata che è andata in onda lunedì 14 settembre. L’ex moglie di Flavio Briatore, però, non è entrata più lunedì e il suo ingresso è stato rimandato a venerdì 18 settembre. Qual è il motivo che ha spinto la produzione del reality show a rinviare l’ingresso della Gregoraci?

Ecco perchè Elisabetta Gregoraci non è più entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 lunedì 14 settembre

Ad anticipare il rinvio dell’ingresso di Elisabetta Gregoraci era stato TvBlog che, poco prima della prima puntata del Grande Fratello Vip 5, aveva scritto: “Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali, alcune voci parlano di motivi familiari, non entrerà stasera nella casa del Grande fratello“, aveva scritto Elisabetta Gregoraci.

Oggi, a svelare i motivi del mancato ingresso della Gregoraci nel corso della prima puntata è Dagospia che scrive: “Sapete perchè Elisabetta Gregoraci non è entrata alla prima puntata del Gf Vip? Perchè stava aspettando l’esito del terzo tampone, nel suo caso ancora più delicato visto che il suo ex marito Briatore è risultato positivo al Covid”, fa sapere Dagospia.

Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge che la Gregoraci entrerà così nella casa venerdì 18 settembre insieme a Stefania Orlando, Paolo Brosio, Myriam Catania, Francesca Pepe, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria e Fulvio Abbate.

Anche i concorrenti in casa hanno commentato il mancato ingresso della Gregoraci nella puntata di lunedì scorso. La contessa Patrizia De Blanck che ha sbottato nella notte ha svelato la presenza della Gregoraci in una zona dell’albergo in cui sono stati isolati in cui si trovavano tutti i concorrenti che sono poi entrati lunedì scorso.