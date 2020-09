Patrizia De Blanck zittisce Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5: “Non mi prendere per i fondelli”. La reazione della showgirl.

Patrizia De Blanck non concede sconti a nessuno. La nuova giornata nella casa del Grande Fratello Vip 5, con il cast quasi al completo con il solo Paolo Brosio in bilico per alcuni problemi di salute che l’hanno costretto a sottoporsi ad una serie di accertamenti. Dopo aver lasciato il proprio nido e aver raggiunto la casa, la De Blanck non ha gradito un commento di Stefania Orlando a cui ha risposto a modo suo.

Patrizia De Blank sbotta contro la Orlando: la reazione di Stefania

Agguerrita e pronta a tirare fuori le unghie: Patrizia De Blanck conferma di essere il jolly del Grande Fratello Vip 5. Non avendo peli sulla lingua come ha dimostrato in diretta litigando con Flavia Vento, la contessa ha accolto a modo suo Stefania Orlando. L’ex moglie di Andrea Roncato è entrata nella casa nel corso della seconda puntata e, nel sare il buongiorno alla contessa, ha pensato di farle un complimento che, però, non è stato considerato tale dalla De Blanck.

Dopo aver sfoggiato la sua camicia da notte, da un paio di giorni, la contessa sfoggia i suoi outfit. Quello di questa mattina è piaciuto a Stefania Orlando. “Come sei elegante”, ha commentato la neo inquilina pensando di fare un complimento.

“Ma quale elegante? E’ una maglietta con cui sto più fresca. Non mi prendere per i fondelli”, ha risposto stizzita la contessa mentre la Orlando ha preferito non replicare e raggiungere un’altra zona della casa evitando di discutere dopo quella con Antonella Elia.

La De Blanck, poi, ha portato Fulvio Abbate nel suo resort mostrandogli esattamente il punto in cui si stava cambiando ammettendo di non aver gradito affatto di essere andata in diretta mentre si stava spogliando. A rassicurarla, però, è stato lo stesso Fulvio e durante la diretta della seconda puntata, anche tutti gli altri concorrenti.