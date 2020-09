Domenica Live, Patrizia De Blanck smascherata: “Non si lava”

Patrizia De Blanck è stata smascherata da un suo amico a Domenica Live. La concorrente del GF Vip avrebbe una scarsa igiene personale.

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Per questo motivo, Barbara d’Urso non poteva non parlare di lei nel talk dedicato al reality show di successo di canale 5 a Domenica Live.

In studio si è parlato del suo carattere fumantino e tra un commento e l’altro, il figlio di Marina Ripa Di Meana ha fatto una clamorosa rivelazione su di lei. Quale? Che Patrizia non avrebbe ottimi rapporti con la propria igiene personale.

“Anche io Barbara ho una notizia choc come quelle che ami lanciare tu” ha esordito il figlio della nobile. “Uno degli autori di Signorini deve conoscere bene le varie voci che circolano per Roma e per questo motivo hanno piazzato per la casa una mega lavatrice” ha poi spiegato. “Perché Patrizia non si lava. Lo fa molto poco e non tutti i giorni perché fa male alla pelle” ha ammesso l’amico della De Blanck, che di recente ha litigato con Stefania Orlando al GF Vip. “Sono sicuro che gli altri concorrenti la getteranno nella lavatrice tra qualche giorno” ha concluso.

Patrizia De Blanck non si lava ha rivelato l’ospite di Domenica Live e secondo Serena Grandi,ospite in studio di Barbara d’Urso, questa voce sarebbe vera in quanto le due hanno condiviso l’esperienza di un reality show insieme per tre mesi ed anche in quel caso non avrebbe trascorso molto tempo a contatto con l’acqua.

Karina Cascella contro Patrizia De Blanck a Domenica Live: “Un cattivo esempio”

Karina Cascella, fedele opinionista di Barbara d’Urso a Domenica Live, ha chiesto al figlio di Marina Ripa De Meana se fosse realmente amico della contessa, visto che ha scelto di rivelare questa cosa in diretta su canale 5.

“Certo che lo sono” ha risposto lui. “Beh se fossi amico mio, io mi arrabbierei e non poco” ha subito replicato l’opinionista, che di recente ha stroncato Antonella Elia al Grande Fratello Vip, per poi rivelare al pubblico di canale 5 il motivo per cui lei, nonostante questa frase in sua difesa, non ammiri molto Patrizia De Blanck.

“Barbara credo che lei possa essere effettivamente un personaggio divertente” ha spiegato Karina. “Ma dice davvero troppe parolacce, lei non è un buon esempio per i giovani che seguono il programma“ ha aggiunto l’opinionista. “Io insegno a mia figlia e non parlare in questo modo e poi lei in tv usa questo tipo di linguaggio” ha concluso. “Non è bello da vedere e capisco che sia anche impossibile per gli autori censurarla in diretta, visto che le dice in continuazione” ha aggiunto.

Karina Cascella ha stroncato Patrizia De Blanck a Domenica Live, tra l’altro la concorrente ha anche litigato con Flavia Vento in diretta, affermando che secondo lei non è un buon esempio da seguire per tutti quei giovanissimi, come sua figlia, che seguono il programma.