Trucco occhi piccoli: come ingrandirli con il makeup, le immagini e i video

Occhi piccoli: le migliori tecniche di makeup spiegate con immagini e video professionali.

Ingrandire lo sguardo è un ‘must’ del makeup, una tipologia di correzione che molte donne vorrebbero fare propria, riuscendo ogni giorno, in pochissimi minuti a regalare a se stesse una sguardo seducente, aperto e femminile.

Sebbene in generale la tecnica di makeup più adatta la abbiamo illustrata in un articolo molto esaustivo, abbiamo deciso di selezionare per voi dei video tutorial e delle immagini molto molto esaurienti, seguendo le quali ogni ragazza e donna potrà sedersi di fronte al proprio specchio per provare a riproporre i makeup su se stessa. Un modo pratico e diretto per apprendere i segreti del mestiere e quelle piccole astuzie che molte volte bastano da sole a regalare spazio agli occhi piccoli.

Ingrandire gli occhi con il makeup: le immagini più esaustive in una foto gallery

A volte anche soltanto allungando verso l’alto la linea di eye liner si riesce a dare all’occhio un’aspetto più aperto. Per le più esperte la linea di eye liner potrà essere netta e ben definita, per chi teme di non riuscire a gestire una linea pulita, via libera ad una linea sfumata.

Il segreto principale di ogni truccatore professionista per ingrandire gli occhi piccoli è andare ad intervenire sulla rima palpebrale interna, anche chiamata ‘waterline’ con una matita bianca o color burro.

In questo caso, il trucco per ingrandire lo sguardo è illustrato in modo perfetto. Dopo aver tracciato la matita bianca o meglio color burro nella waterline, si andrà ad eseguire una bordatura dell’occhio molto ampia e che, soprattutto nella parte inferiore dovrà essere tracciata e sfumata superando la naturale linea palpebrale e concentrando la linea verso l’angolo esterno dell’occhio sfumandola verso il centro, senza mai superate la metà dell’occhio. Idem per la palpebra mobile dove sia la linea di eye liner che l’ombretto sono concentrati verso l’angolo esterno dell’occhio e sfumati verso l’altro.

Le ciglia sono forse, il punto di forza del makeup per ingrandire gli occhi piccoli. Il piegaciglia è l’arma segreta per incurvarle e il mascara per regalare due ‘ventagli’ sulle ciglia superiori e anche inferiori. L’utilizzo di ciglia finte sarà poi un ‘must have’ per tutte coloro le abbiano corte e poco voluminose.

Trucco occhi piccoli: i video tutorial più esaustivi per imparare a truccarli

Le immagini sono ovviamente dei piccoli ‘scrigni’ dove la tecnica è concentrata in piccoli segreti del mestiere, ma senza dubbio i video tutorials restano il modo più pratico, efficace ed esaustivo per imparare a truccarsi, e nello specifico per imparare a truccare gli occhi piccoli.

I più bei video tutorial per truccare gli occhi piccoli firmati Pinterest

I più bei video tutorial per truccare gli occhi piccoli firmati YouTube

Dopo avervi regalato delle ‘pillole video’ , ecco una selezione di video tutorial per truccare gli occhi piccoli, dei migliori makeup artist re e regine del ‘tubo’.

Non vi resta che regalarvi qualche ora durante la giornata per seguire i piccoli corsi di trucco offerti dalla rete e riuscire così ad enfatizzare il vostro sguardo anche se avete gli occhi piccoli!