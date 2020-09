Bomboniere o, detto alla francese per darsi un tono raffinato, i cadeaux de mariage, il ricordo che si lascia agli ospiti del proprio matrimonio: quali sono le principali opzioni tra cui scegliere

Subito dopo il momento di romanticismo in cui lui, in ginocchio o meno, le ha chiesto di diventare sua moglie inizia per ogni donna la corsa più lunga della sua vita, quella che la condurrà all’altare, non prima però di aver superato la scelta del dessert, quella del sottofondo musicale, dell’abito con o senza velo e, ovviamente, delle bomboniere.

La scelta del così detto cadeau de mariage è infatti una delle classiche e decisive tappe nell’organizzazione di qualsiasi matrimonio che si rispetti: si vuole infatti lasciare anche un ricordo tangibile agli invitati, qualcosa all’altezza dell’evento che possa mettere la proverbiale “ciliegina sulla torta”.

In tempi remoti la scelta era quasi scontata: statuette in Capodimonte, puntini argentei e oggettistica di ogni genere era il tipico “souvenir” che gli invitati riportavano a casa da una cerimonia, andando poi a riempire quella proverbiale mensola che si sarebbe sempre più cosparsa di polvere e ricordi.

Oggi fortunatamente il settore wedding offre ben altre opportunità agli sposi e alle spose del XXI secolo. Le bomboniere si sono trasformati in oggetti utili, incarnazioni stesse dell’originalità e dell’estero creativo da cui un matrimonio ben riuscito non può assolutamente prescindere.

Analizziamo insieme le opzioni più in voga e più apprezzate dagli sposi del Bel Paese, dalle bomboniere solidali a quelle edibili.

Bomboniere matrimonio utili

Messi da parte i cari vecchi soprammobili sembra che il settore wedding abbia scoperto un inedito senso della praticità.

Troppi anni persi dietro a polverose statuette fanno oggi apprezzare cavatappi, sottobicchieri, bastoncini per il miele e chi più ne ha più ne metta.

C’è allora chi opta per un matrimonio a tema vino e sceglie bomboniere a tema, persino vere e proprie bottiglie personalizzate, e chi invece preferisce il bio optando per sali, candele e saponi naturali.

Insomma, per gli sposi più pratici ce n’è veramente per tutti i gusti: qua sotto qualche spunto fotografico per ispirarvi.

Bomboniere matrimonio fai da te

Ammettiamolo, risparmiare qualche euro non dispiace a nessuno, senza contare poi l’opportunità di regalare un tocco veramente personale all’evento.

Il fai da te può regalarci tutto ciò e molto di più, a patto però di seguire l’unica condizione che un evento importante come il matrimonio impone: rispettare i propri limiti. Non ha senso inerpicarsi in composizioni floreali ardite o realizzazioni a mano degni di un artigiano se si è a malapena in grado di porre un mazzo preconfezionato nel vaso.

Optare per soluzioni all’insegna della semplicità è allora d’obbligo per non sfigurare e non implica assolutamente una svalutazione dell’evento.

A tal proposito si può partire da dei barattoli di miele, marmellata ma anche con mix di tisane, spezie, olio e chi più ne ha più ne metta, magari allegando anche qualche accessorio a tema come infusori, bastoncini per il miele e affini.

Se le idee mangerecce non risultassero gradite agli sposi le alternative comunque non mancano: vasetti di confetti, abiti da cerimonia in cartone, recipienti in vetro sabbi chic e tanto altro ancora.

Qua sotto un’idea estremamente graziosa.

Bomboniere matrimonio originali

L’originalità pare essere la vera chiave del successo di un matrimonio moderno, proporre qualcosa che possa sorprende gli ospiti e far percepire loro l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento.

Il regalo che si offrirà alla fine del matrimonio, la bomboniera, dovrà perciò incarnare nel miglior modo possibile questa voglia di far sentire l’invitato coccolato con mille attenzioni studiatissime.

Largo allora a oli aromatizzati, miscele per il caffè o il tè, piantine e semi da far germogliare e chi più ne ha più ne metta, tutto ciò che la fantasia riuscirà a far nascere nella mente degli sposi.

Pressoché ogni cosa può trasformarsi oggi in una bomboniera a patto di poterla confezionare e presentare a dovere.

Il web può regalare diversi spunti a tal proposito: qua sotto ne condividiamo alcuni.

Bomboniere matrimonio economiche

Il low cost ha sempre il suo fascino, anche in un matrimonio dove si cerca il più delle volte di risparmiare dove possibile.

Molte sono le coppie che scelgono di privilegiare un aspetto piuttosto che l’altro, concentrando lì maggiori risorse economiche e tentando poi di trovare idee geniali per organizzare il resto con fondi limitati. Come fare allora qualora siano le bomboniere a venire un po’ messe da parte?

Lasciare un ricordo scadente o deludente ai propri ospiti è semplicemente inaccettabile, sarà bene dunque ingegnarsi e vagliare le diverse alternative.

Sicuramente il luogo d’acquisto ha la sua importanza: puntare su negozi all’ingrosso o sull’on line comporta un buon margine di risparmio, così come l’opzione fai da te ma da sottovalutare.

Un buon modo per risparmiare, qualora piacesse l’idea di puntare sulla bomboniera alimentare, potrebbe esser contattare piccoli produttori locali e chiedere loro di prepararci delle confezioni speciali. Lo stesso dicasi per eventuali piante.

Si può chiedere in tal senso collaborazione alla location stessa che ospiterà l’evento: se si tratta di una agriturismo o simili, spesso potranno anche proporre una loro produzione oppure sfoderare qualche prezioso contatto del settore.

Il vero segreto per risparmiare sembra dunque esser la ricerca: più si sarà accurati nello scovare le migliori opzioni più euro rimarranno nel portafoglio o potranno esser investiti in altro.

Bomboniere matrimonio solidali

Da Unicef a Save the Children, passando per Emergency ma anche Telethon, non c’è associazione o gruppo senza scopo di lucro che non abbia prodotto le proprie bomboniere.

Si tratta spesso di semplici pergamene su cui viene illustrato l’operato dell’associazione e il progetto che si è scelto di sostenere con l’acquisto delle bomboniere.

Un modo per far sì che il gran giorno sia occasione di gioia non solo per la coppia e i loro ospiti ma anche per chi attraversa qualche difficoltà di troppo.

Non si tratta di una scelta a buon mercato ma senza dubbio di una scelta speciale e generosa, capace di moltiplicare la felicità di quella giornata speciale.

Bomboniere matrimonio on line

L’e commerce è una realtà oramai più che presente nelle nostre vite, perché dunque escluderla proprio nel giorno delle nozze?

Il web ci regala non solo ampia scelta a prezzi contenuti ma anche l’interessante opportunità di personalizzare quanto più possibile ogni nostro acquisto.

Ecco allora che le bomboniere divengono originali, economiche e, soprattutto, uniche nel loro genere.

Si possono acquistare convenienti sto di prodotti e anche tutto il necessario per confezionarli, aggiungendo magari le iniziali degli sposi o la data delle nozze qua e là.

Veramente il top del rapporto qualità prezzo, provare per credere!