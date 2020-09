Can Yaman si spoglia su Instagram: via la camicia bianca e spazio ai muscoli scolpiti che mandano in delirio i fan, foto spettacolo.

Can Yaman si spoglia su Instagram e manda in delirio i fans. Nuovo testimonial di Tudors, uno dei marchi di camicie più famosi al mondo, Can Yaman sbottona la camicia bianca, la apre e mostra il fascio di muscoli che scatenano l’entusiasmo dei fans. In pochi minuti, la foto ha collezionato migliaia di like tra cui spuntano anche quelli di Elisa D’Ospina e Pamela Camassa che lo seguono sempre con tantissimo affetto.

Can Yaman nudo su Instagram: fascio di muscoli in primo piano, web in delirio

Duecento mila like e migliaia di commenti per la foto che vedete qui in alto in soli trenta minuti. In una location suggestiva, con le luci soffuse, quasi in penombra, Can Yaman sfoggia i pettorali e gli addominali scolpiti lasciano senza parole i fan che lo seguono da ogni parte del mondo. L’attore turco è ormai diventato un vero sex symbol ed ogni sua foto scatena il delirio su Instagram.

“Tu sei un assassino, un killer a sangue freddo, ci vuoi morte, dovrò richiedere una bombola d’ossigeno”, commenta ironicamente una fan. “Senza parole”, aggiunge un’altra. E ancora: “Con questo scatto hai dato una svolta a questa, giornata woow. Sei meraviglioso”, “Questa volta non reggo”, “Wow che caldo… Mi sento a Rio de Janeiro”.



Seguito da 7,4 milioni di followers su Instagram, l’attore turco sa come far sognare tutti i fans. Il look che sfoggia è indifferente. Il popolo dei social lo adora sia quando indossa abiti eleganti, con i capelli in perfetto ordine, lo sguardo e il sorriso sbarazzino sia quando si mostra in versione selvaggia con i capelli lunghi e in disordine, outfit casual con jeans aderenti e magliette e collane in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Halloween last night 😈 Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 1 Nov 2019 alle ore 9:09 PDT

L’attore turco, ormai considerato un vero e proprio sexy simbol, piace in ogni caso. I fan italiani, oltre ad ammirarlo nella soap opera Daydreamer – Le ali del sogno, si augurano di poterlo vedere presto ospite in qualche trasmissione come C’è posta per te di Maria De Filippi e Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso che ha recentemente pubblicato una foto in sua compagnia.