Sabrina Salerno, décolleté imperioso su Instagram: la foto

Sabrina Salerno saluta l’estate in modo fascinoso e ammaliante su Instagram. La foto incanta i followers. Décolleté imperioso in acqua.

Sabrina Salerno congeda l’estate alla sua maniera, fascinosa e spregiudicata l’artista regala un ultimo scatto per ricordare la bella stagione ai propri followers in attesa del prossimo anno. Poche parole, tanta sostanza: il décolleté bagnato delizia la vista degli affezionati che non possono far altro che ammirare un personale così perfetto. Pancia piatta, gambe chilometriche, il resto lo fa la lucentezza del mare che rende ogni cosa più appetibile.

Lo sguardo profondo e sognante della Salerno è il segno che la stagione estiva le ha regalato numerose soddisfazioni, dentro e fuori i social network, fra passeggiate in mezzo alla natura e nuotate al mare e in piscina. Lo stesso compiacimento l’hanno avuto e continuano ad averlo i fan che aumentano in maniera smisurata sul suo profilo per deliziare l’umore e gli occhi al cospetto della perfezione estetica che la nota ligure suscita.

Sabrina Salerno: “Arrivederci estate”, il saluto bollente esalta i fan su Instagram

“Bye Bye Summer”, è vero. L’arrivo dell’autunno, però, cambierà soltanto (e non è poco) le temperature ma il profilo della Salerno resterà sempre attivo: Instagram diventerà così una vetrina sui dolci ricordi che la stessa cantante aggiornerà saltuariamente per far capire, ancora una volta, che passano le stagioni ma la voglia di sorprendere non tramonta mai.

Allora si sprecano i commenti e i like al cospetto dell’ennesima testimonianza di come la natura, talvolta, sa essere benevola: Sabrina Salerno sa mantenersi giovane e piacente, nonostante il passare del tempo, grazie ad una mentalità basata sulla leggerezza – da non confondere con la superficialità – e la consapevolezza del proprio valore. Infatti, negli ultimi tempi, ha saputo reinventarsi rimanendo sempre (è il caso di dirlo) sulla cresta dell’onda. Le cartoline faranno spazio ai piumoni quanto prima, ma nel cuore dei followers ci sarà sempre posto per un’occhiata fugace e un sorriso sornione capace di annunciare l’ennesima testimonianza di beltà.

Visualizza questo post su Instagram Bye bye summer… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 21 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diletta Leotta: minigonna e camicia stretta per la prima di Serie A – Foto