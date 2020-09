Non è solo per la loro bontà che dobbiamo cucinare piatti a base di fungh, fanno anche bene alla nostra salute, ecco la dieta dei funghi

I funghi entrano spesso nelle nostre ricette e danno gusto alle nostre pietanze, ci sono quelli comuni e quelli pregiati ma non tutti sanno che i funghi possono avere anche effetti benefici sulla nostra salute. Infatti possono portare dei benefici all’intestino ma non solo perché sembra rallentare anche l’invecchiamento.

In particolare, anche se spesso non lo sappiamo sono ricchi di vitamina come quella A che ha proprietà antiossidanti, e B (in particolare vitamina B1, B2 e B6) che aiuta a far funzionare nel modo migliore il metabolismo.

Dieta dei funghi il programma menu giornaliero

Vediamo come possiamo inserire questa preziosissimo alimento all’interno della nostra dieta, e che ci permetterà di perdere 3 kg in due settimana. Una perdita di peso graduale quindi ma che ci permetterà poi di non riprenderli

Guardiamo pietanza dopo pietanza tutte le scelte che potremo avere e ci stupiremo di quanto varia è questo tipo di dieta.

COLAZIONE

Come colazione possiamo scegliere il caffè con il latte scremato, il succo di 3 arance e 4 gallette integrali in alternativa possiamo scegliere 2 kiwi. Come seconda opzione possiamo scegliere un infuso, accompagnato da 1 fetta di pane integrale con olio e pomodoro. Altra alternativa, latte scremato con i cereali light e la frutta.

SPUNTINO E MERENDA

Per spuntino possiamo scegliere il pane integrale con un filo di formaggio fresco o prosciutto crudo accompagnati da un caffè. Altri spuntini alternative un bicchiere di latte con la frutta e lo yogurt con i cereali

Passiamo ai due pasti principali, il pranzo e la cena che avremo come protagonisti proprio i funghi.

PRANZO

Come primo possiamo scegliere primi leggeri come champignon alla greca oppure insalata di champignon,in alternativa piatti più gustosi come gli champignon gratinati e le melanzane ripiene di champignon.

SECONDO PIATTO

Come secondo possiamo scegliere posso o pesce alla griglia accompagnato da insalata verde o verdure come peperoni o patate. Per chi non può fare a meno del dolce un frutto.

CENA

Per la cena scegliamo un patto unico accompagnato da una fetta di pane integrale e insalata di lattuga o pomodori. Possiamo scegliere una frittata di funghi, il pollo o il pesce con contorno di funghi e se siamo stati più leggeri a pranzo possiamo scegliere gli spaghetti con salsa di champignon. Per dolce, un frutto.