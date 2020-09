Sabrina Salerno, foto in bikini e dedica agli affezionati: Instagram in tilt

Sabrina Salerno omaggia i tifosi della squadra di Futbol-7 che porta il suo nome con uno scatto vertiginoso in bikini. La foto su Instagram incanta.

Sabrina Salerno continua ad ammaliare i fan con foto invitanti, specialmente dopo la consapevolezza (e l’onore) di avere una squadra di calcio che porta il suo nome. Succede a Siviglia, dove un team di Futbol-7 ha scelto di omaggiare così la conduttrice: lei l’ha presa benissimo, com’era naturale che fosse. Con altrettanta naturalezza, ha mostrato le proprie grazie per incoraggiare i tifosi e i giocatori della compagine spagnola.

“Siviglia ha un colore speciale”, ha scritto su Instagram. L’unico colore a cui i followers hanno badato, però, è stato quello del décolleté in primo piano che ha reso l’artista ancor più avvenente rispetto al solito: le tracce inconfondibili della tintarella, infatti, non sono passate inosservate. Nemmeno la procacità delle forme dell’artista, sempre impeccabile sul piano estetico.

Sabrina Salerno, foto bollente per i fan spagnoli: “Siviglia è speciale”

L’usura del tempo continua a valorizzare un corpo che sembra non temere confronti: al pari della “Sabrina Salerno” che, dopo un sostegno del genere, potrà soltanto provare a vincere. Ogni traguardo sarà anche merito della celebre ligure che, con il suo fascino, ha saputo far esaltare anche le curve più lontane degli stadi.

Al suo cospetto, non è questione di impianto sportivo: semmai di impianto coronarico, perché davanti a un simile personale le coronarie potrebbero saltare. Proprio come gli avversari della “Sabrina Salerno” che, sul campo, si daranno battaglia e fuori aspetteranno la madrina per le congratulazioni. Lo strip-tease al primo trofeo di categoria è d’obbligo: se le premesse sono queste, non ci resta che esultare.

Visualizza questo post su Instagram Sevilla tiene un color especial. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 17 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

