Sabrina Salerno | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Sabrina Salerno, icona degli anni ’90, è ancora oggi una delle artiste più amate e seguite, ma chi è davvero? Ecco età, carriera e vita privata.

Data di nascita: 15 marzo 1968

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Cantante, Showgirl

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Genova

Altezza: 173 cm

Peso: 65 kg

Sabrina Salerno: vita privata

Nata a Genova il 15 marzo 1968, Sabrina è cresciuta a Sanremo con i nonni materni perchè la mamma, infermiera, lavorava a Genova. Sabrina è cresciuta senza un padre perchè l’uomo, dopo la sua nascita, scappò senza riconoscerla. Da adulta, la Salerno ha preteso il test del DNA rivendicando i suoi diritti. Ha studiato presso il Liceo Linguistico di Genova conseguendo il diploma. Dal 2006 è sposata con Enrico Monti ed hanno un figlio, Luca Maria (2004).

Sabrina Salerno: la carriera

Sabrina debutta in tv nel 1984 con i programmi W le Donne e Premiatissima, a fianco di Johnny Dorelli. Nel 1986 si lancia nel mondo della musica singolo Sexy Girl ottenendo un successo mondiale e il brano viene scelto come sigla per il Festivalbar.

Nel 1988 esce il secondo album Super Sabrina con singoli di successo e viene premiata come Migliore cantante europea dell’anno. Nel 1989 conquista la Russia con un concerto esibendosi davanti a 50mila persone. Negli anni ’90 pubblica il terzo album Over the pop e nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo cantando in coppia con Jo Squillo il brano “Siamo donne”. Nel 1995 debutta a teatro con I cavalieri della tavola rotonda. Nel 2008 incide l’album Erase/Rewnd Official Remix e nel 2010 conduce Mitici ’80 su Italia1. A febbraio 2020 affianca Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo 2020.