Gossip | Pamela Anderson si separa da Jon Peters: fallito anche il quinto matrimonio dell’attrice

Pamela Anderson manda all’aria il suo matrimonio numero cinque dopo appena 12 giorni di unione. Le nozze con il produttore cinematografico Jon Peters sono andate a monte ufficialmente.

Anche la quinta è andata, stavolta non è una questione di misure di petto per Pamela Anderson: la celebre bagnina di Baywatch, particolarmente famosa per la sua sinuosità e avvenenza, ha detto basta. L’attrice e modella ha interrotto il suo quinto matrimonio dopo 12 giorni dalle nozze con il produttore cinematografico Jon Peters.

Eppure le indiscrezioni dalla Luna di Miele della coppia lasciavano presagire un’unione solida: “Luna di Miele, non ci si pente mai di aver detto sì”, evidentemente la Anderson ha usato questa affermazione abbastanza spesso. Stavolta, nella lista nera, è finito Peters. Il motivo della separazione non avrebbe nulla a che vedere con la differenza d’età – lei 52, lui 74 – ma ci sarebbero altri motivi dietro la rottura. Pamela, come la chiamano confidenzialmente i fan, ha reso noto il proprio allontanamento dall’ultimo marito attraverso le pagine dell’Hollywood Reporter con poche e semplici parole che fugano ogni dubbio: “La vita è un viaggio e l’amore è un processo. Con questa verità universale nella mente, abbiamo deciso reciprocamente di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio”, si legge.

Pamela Anderson, la celebre attrice si separa per la quinta volta: è addio con Jon Peters

Nulla di fatto, dunque. Dopo la rottura con Tommy Lee, Brandon Thomas, Dylan Jagger e Rick Salomon (senza contare la parentesi con Kid Rock) è toccato arrendersi all’evidenza anche a Jon Peters. I due si conoscevano dagli anni Ottanta, sembrava esserci un legame forte. Non abbastanza, a quanto pare, ora la la star è pronta ad affrontare nuovi impegni lavorativi. Sicuramente saperla nuovamente single farà impallidire e sperare – in un certo qual modo – gli affezionati. Anche se, sapendo come vanno a finire le sue relazioni, il rischio di rimanere scottati è alquanto ampio e frequente. Ormai, dopo la quinta separazione, si può parlare di record.

Tuttavia la Anderson non è l’unica celebrità avvezza a troncare matrimoni con facilità: Britney Spears e Jason Alexander si sono lasciati appena dopo 55 ore dalla celebrazione delle nozze. Oppure Dennis Hopper e Michelle Phillips che hanno deciso di troncare ogni rapporto dopo soli otto giorni di unione. “Less is more”, a Hollywood sono soliti ribadirlo con fierezza, ma non è questo il caso.

Visualizza questo post su Instagram #Honeymoon You never regret saying yes 🌹 Photo by @stephenwayda Un post condiviso da The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) in data: 27 Gen 2020 alle ore 3:13 PST

